Huracán recibe a Central con la mira en sostener su lugar entre los ocho

Huracán será local de Rosario Central, desde las 17.30, en el Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura.

Huracán buscará seguir en alza este domingo cuando reciba a Rosario Central en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 17.30, con arbitraje de Fernando Echenique y televisación de TNT Sports Premium.

El “Globo” atraviesa su mejor momento en el campeonato. El equipo dirigido por Diego Martínez encadena cuatro partidos sin derrotas y llega fortalecido tras dos victorias importantes: el 2-1 ante Olimpo por Copa Argentina y el contundente 3-0 frente a Gimnasia en el Bosque. Con 17 puntos, se ubica octavo en la Zona B y sabe que un triunfo le permitirá afianzarse en zona de clasificación a los octavos de final.

Central, entre el torneo local y la Libertadores

Del otro lado, Rosario Central llega bien posicionado en la tabla, aunque con la cabeza también puesta en el plano internacional. El conjunto que conduce Jorge Almirón suma 19 puntos y ocupa el cuarto lugar en la Zona B, a siete unidades del líder Independiente Rivadavia.

Sin embargo, el gran objetivo del Canalla en este semestre es la Copa Libertadores. Tras el empate sin goles ante Independiente del Valle en su debut en el Gigante de Arroyito, el equipo rosarino se prepara para visitar a Libertad de Paraguay el próximo miércoles, en un duelo clave por el Grupo H.

Un duelo con mucho en juego

El cruce en Parque Patricios enfrenta a dos equipos con realidades distintas pero objetivos claros. Huracán intentará aprovechar su envión para consolidarse entre los ocho mejores, mientras que Central buscará sostener su lugar en la tabla sin descuidar el desafío continental.

Además, el encuentro contará con la asistencia del VAR a cargo de Hernán Mastrángelo, en un partido que promete intensidad y protagonismo de ambos lados.

Probables formaciones de Huracán y Rosario Central

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Oscar Cortés, Oscar Romero; Jordy Caicedo.

DT: Diego Martínez.

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Luca Raffin, Alexis Soto, Agustín Sández; Gaspar Duarte, Pol Fernández, Vicente Pizarro, Franco Ibarra, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

DT: Jorge Almirón.

Hora: 17.30

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Hernán Mastrángelo

TV: TNT Sports Premium