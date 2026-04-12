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Atlético Tucumán necesita salir de pobre ante Tigre en el José Fierro

Este domingo, desde las 17.30, Atlético Tucumán recibirá a Tigre, con la necesidad de volver a la victoria, para tomar oxígeno en la carrera por no descender.

Ovación

Por Ovación

12 de abril 2026 · 09:34hs
Atlético Tucumán necesita salir de pobre ante Tigre en el José Fierro

Atlético Tucumán afrontará este domingo un partido determinante cuando reciba desde las 17.30 a Tigre en el estadio Monumental José Fierro, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Con arbitraje de Pablo Echavarría y VAR a cargo de Sebastián Habib, el “Decano” necesita ganar para sostener sus mínimas chances de clasificación.

El Decano, obligado a hacerse fuerte en casa

El ciclo de Julio César Falcioni le dio cierta estabilidad al equipo, aunque todavía no logra despegar en la tabla. Atlético Tucumán se ubica 13° en la Zona B con apenas 9 puntos y necesita prácticamente un milagro para meterse entre los ocho.

Los números marcan una clara tendencia: fuera de casa no logra hacer pie, pero en Tucumán encuentra respuestas. En sus últimas presentaciones como local empató con Aldosivi y venció 1-0 a Gimnasia, resultados que alimentan la esperanza de seguir sumando en el José Fierro.

Además, el equipo viene de avanzar en la Copa Argentina tras superar 2-1 a Sportivo Barracas y ya tiene en el horizonte a Talleres en los 16avos de final.

Tigre, entre la crisis y la Sudamericana

Enfrente estará un Tigre que atraviesa un momento delicado. El equipo dirigido por Diego Dabove no gana desde principios de febrero y acumula ocho partidos sin triunfos, con cinco empates y tres derrotas.

A pesar de ese bajón, el “Matador” se mantiene séptimo con 17 puntos y en zona de clasificación a playoffs. Sin embargo, su atención también está dividida por la Copa Sudamericana: viene de empatar 1-1 ante Alianza Atlético en Perú y el próximo jueves recibirá a Macará.

El desgaste del viaje y la seguidilla de partidos podrían influir en su rendimiento en Tucumán.

Mucho en juego en el José Fierro

Para Atlético Tucumán no hay margen: solo sirve ganar para seguir con vida en el torneo. Tigre, en cambio, buscará cortar su mala racha y sostenerse en puestos de clasificación, en medio de un calendario exigente.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola; Franco Nicola y Leandro Díaz.

DT: Julio César Falcioni.

Tigre: Felipe Zenobio; Ramón Arias, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jalil Elías, Bruno Leyes, Santiago López, Gonzalo Martínez; David Romero, Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.

Hora: 17.30

Estadio: Monumental Presidente José Fierro

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Sebastián Habib

TV: ESPN Premium

Atlético Tucumán Tigre Torneo Apertura
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