Atlético Tucumán necesita salir de pobre ante Tigre en el José Fierro

Este domingo, desde las 17.30, Atlético Tucumán recibirá a Tigre, con la necesidad de volver a la victoria, para tomar oxígeno en la carrera por no descender.

Atlético Tucumán afrontará este domingo un partido determinante cuando reciba desde las 17.30 a Tigre en el estadio Monumental José Fierro, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Con arbitraje de Pablo Echavarría y VAR a cargo de Sebastián Habib, el “Decano” necesita ganar para sostener sus mínimas chances de clasificación.

El ciclo de Julio César Falcioni le dio cierta estabilidad al equipo, aunque todavía no logra despegar en la tabla. Atlético Tucumán se ubica 13° en la Zona B con apenas 9 puntos y necesita prácticamente un milagro para meterse entre los ocho.

Los números marcan una clara tendencia: fuera de casa no logra hacer pie, pero en Tucumán encuentra respuestas. En sus últimas presentaciones como local empató con Aldosivi y venció 1-0 a Gimnasia, resultados que alimentan la esperanza de seguir sumando en el José Fierro.

Además, el equipo viene de avanzar en la Copa Argentina tras superar 2-1 a Sportivo Barracas y ya tiene en el horizonte a Talleres en los 16avos de final.

Tigre, entre la crisis y la Sudamericana

Enfrente estará un Tigre que atraviesa un momento delicado. El equipo dirigido por Diego Dabove no gana desde principios de febrero y acumula ocho partidos sin triunfos, con cinco empates y tres derrotas.

A pesar de ese bajón, el “Matador” se mantiene séptimo con 17 puntos y en zona de clasificación a playoffs. Sin embargo, su atención también está dividida por la Copa Sudamericana: viene de empatar 1-1 ante Alianza Atlético en Perú y el próximo jueves recibirá a Macará.

El desgaste del viaje y la seguidilla de partidos podrían influir en su rendimiento en Tucumán.

Mucho en juego en el José Fierro

Para Atlético Tucumán no hay margen: solo sirve ganar para seguir con vida en el torneo. Tigre, en cambio, buscará cortar su mala racha y sostenerse en puestos de clasificación, en medio de un calendario exigente.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola; Franco Nicola y Leandro Díaz.

DT: Julio César Falcioni.

Tigre: Felipe Zenobio; Ramón Arias, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jalil Elías, Bruno Leyes, Santiago López, Gonzalo Martínez; David Romero, Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.

Hora: 17.30

Estadio: Monumental Presidente José Fierro

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Sebastián Habib

TV: ESPN Premium