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Racing y River se cruzan en Avellaneda en un duelo clave por la cima

Racing y River se enfrentarán este domingo desde las 20, en el Presidente Perón, en uno de los clásicos de la fecha 14 de la Zona B del Apertura.

Ovación

Por Ovación

12 de abril 2026 · 09:30hs
Racing y River se cruzan en Avellaneda en un duelo clave por la cima

Racing recibirá este domingo a River en un partido determinante por las primeras posiciones de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro comenzará a las 20 en el estadio Presidente Perón, el tradicional Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Sebastián Zunino y VAR a cargo de Ariel Penel.

Racing, con el envión internacional y la necesidad de reaccionar

El equipo conducido por Gustavo Costas llega con sensaciones encontradas. Por un lado, viene de un triunfo importante en su debut en la Copa Sudamericana, donde superó 3-1 a Independiente Petrolero en Bolivia. Sin embargo, el rendimiento dejó dudas, ya que sufrió durante varios pasajes del partido y se sostuvo en su efectividad.

En el plano local, la “Academia” se ubica sexta en la Zona B y necesita sumar luego de la caída en el clásico de Avellaneda ante Independiente. Una victoria frente a River le permitiría volver a prenderse en la pelea de arriba.

River, firme en el torneo pero con desgaste copero

Por su parte, el conjunto de Eduardo Coudet llega tras un exigente viaje a Bolivia, donde empató 1-1 frente a Blooming en su estreno en la Sudamericana. Ese resultado marcó el primer partido sin victoria desde la llegada del “Chacho”, que había comenzado su ciclo con cuatro triunfos consecutivos.

En el Torneo Apertura, River muestra una campaña sólida: suma 23 puntos y se ubica segundo, solo por detrás de Independiente Rivadavia. En ese contexto, el duelo en Avellaneda aparece como una gran oportunidad para seguir presionando en la lucha por la punta.

Un antecedente reciente cargado de emociones

El último cruce entre ambos también se disputó en el Cilindro y dejó un recuerdo vibrante: fue triunfo 3-2 para Racing en los octavos de final del Torneo Apertura, en un partido que se definió en el tramo final.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara o Gastón Martirena.

DT: Gustavo Costas.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero o Joaquín Freitas; Ian Subiabre y Maximiliano Salas.

DT: Eduardo Coudet.

Hora: 20

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

TV: ESPN Premium

Racing River Presidente Perón
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