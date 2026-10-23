Platense lo dio vuelta sobre la hora y le ganó a Gimnasia de Mendoza El Calamar le ganó por 2-1 al Lobo mendocino. Agustín Modica convirtió para el local y Juan Gauto y Bruno Sepúlveda fueron los autores de los goles del visitante 23 de octubre 2026 · 20:53hs

Platense venció a Gimnasia de Mendoza por 2-1.

Platense le ganó por 2-1 a Gimnasia de Mendoza sobre la hora y volvió a la victoria después de dos meses exactos. Con goles de Juan Gauto, para el empate, y Bruno Sepúlveda, el tanto agónico de la tarde, el conjunto de Vicente López se llevó los tres puntos. Agustín Modica, el goleador del torneo, había abierto el marcador.

El Calamar ganó sobre la hora El Lobo mendocino había comenzado arriba con el gol del máximo artillero del campeonato y se fue al entretiempo en ventaja después de que al visitante le hayan anulado el empate parcial a instancias del VAR.

En el complemento, el equipo de Martín Palermo mereció emparejar el marcador y lo hizo gracias al tanto de Gauto. A un minuto del final, Sepúlveda metió el gol agónico para un triunfo valioso tras una extensa mala racha sin sumar de a tres.