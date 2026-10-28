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Atlético Tucumán y Platense se juegan el pase a la final de la Copa Argentina en Salta

Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán este miércoles desde las 19 en el estadio Padre Ernesto Martearena, por la primera semifinal de la Copa Argentina.

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2026 · 07:45hs
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Atlético Tucumán y Platense se juegan el pase a la final de la Copa Argentina en Salta

La Copa Argentina entra en su etapa decisiva y este miércoles tendrá su primer finalista. Atlético Tucumán y Platense se medirán desde las 19 en Salta, con el objetivo de conseguir el boleto al partido decisivo de una competencia que ofrece la posibilidad de cerrar la temporada con un título.

El encuentro se disputará en el estadio Padre Ernesto Martearena, será arbitrado por Sebastián Zunino y contará con Héctor Paletta a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TyC Sports.

Atlético Tucumán busca repetir una final

El Decano llega con la confianza que le dio la clasificación ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el último campeón. En los cuartos de final, el conjunto tucumano consiguió un empate agónico y terminó imponiéndose en la definición por penales, después de un partido exigente.

En las instancias anteriores, Atlético había mostrado contundencia al superar a Sportivo Barracas por 2-1, a Talleres de Córdoba por 3-0 y a Independiente por 4-0.

Ahora, el equipo dirigido por Julio César Falcioni intentará dar otro paso para recuperar protagonismo en el fútbol argentino. La ilusión tiene un antecedente importante: el Decano ya disputó la final de la Copa Argentina en la edición de 2017 y buscará volver a instalarse en la definición.

Platense, con la ambición de seguir haciendo historia

Del otro lado estará un Calamar que en los últimos años consiguió resultados que modificaron su lugar en el escenario nacional. Su gran salto llegó en 2025, cuando conquistó el Torneo Apertura y sorprendió al eliminar como visitante, de manera consecutiva, a Racing, River y San Lorenzo. En la final, coronó su recorrido con una victoria frente a Huracán.

En 2026, Platense también tuvo una actuación destacada en el plano internacional: alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que quedó eliminado ante Fluminense de Brasil, luego de una serie muy pareja.

Su recorrido en la actual Copa Argentina también incluyó rivales exigentes. El equipo de Vicente López dejó en el camino a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto de Córdoba y Estudiantes de La Plata para meterse entre los cuatro mejores.

Con antecedentes recientes que alimentan su confianza, el Calamar intentará prolongar su buen momento y alcanzar una nueva final.

Boca y Banfield definirán al otro finalista

La otra semifinal de la Copa Argentina tendrá como protagonistas a Boca y Banfield. Ese encuentro está programado para el 14 de noviembre en Mendoza y determinará quién ocupará el segundo lugar en la definición del torneo.

Por ahora, Atlético Tucumán y Platense concentran la atención: en Salta, ambos buscarán dar el paso que los deje a un partido de levantar la Copa Argentina.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Leonel Vega, Nicolás Laméndola, Franco Nicola; Leandro Díaz. DT: Julio Falcioni.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Franco Zapiola, Martín Barrios, Iván Gómez, Guido Mainero, Bautista Merlini; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Horario: 19.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Padre Ernesto Martearena de Salta.

TV: TyC Sports.

Atlético Tucumán Platense Copa Argentina
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