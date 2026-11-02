Platense y Central Córdoba se enfrentan con la necesidad de cerrar el Clausura de otra manera

Probables formaciones de Platense vs Central Córdoba
Platense: Juan Pablo Cozzani; Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Martín Barrios; Nicolás Retamar, Franco Zapiola, Guido Mainero; Gonzalo Lencina. DT: Martín Palermo.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Juan Pablo Pignani, Santiago Moyano, Nicolás Garrido, Darío Cáceres; Marco Iacobellis, Matías Vera, Horacio Tijanovich; Michael Santos, Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.
Hora: 19.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Gastón Monsón Brizuela.
Estadio: Ciudad de Vicente López.
TV: ESPN Premium.