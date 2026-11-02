Los detalles del supuesto complot para atentar contra Pullaro: una llamada que reveló nombres, un sicario de Santiago del Estero y una casa de refugio

La noticia fue confirmada el sábado por UNO Santa Fe tras la visita oficial del mandatario santafesino el pasado martes 27 de octubre a la ciudad de Ceres para inaugurar obras públicas. Una llamada al 911 alertó sobre el plan para contratar a un sicario. El fiscal Emiliano Odriozola confirmó allanamientos y secuestro de material clave. Quedó aprehendido un hombre de 66 años mientras se investiga a otros cinco implicados y sus vínculos en la vecina localidad santiagueña de Selva.

La trama detrás de la amenaza a Pullaro: investigan la supuesta contratación de un sicario en Santiago del Estero.

Según publicó como primicia UNO Santa Fe , una serie de procedimientos policiales concretados durante la mañana de este sábado en la ciudad de Ceres (departamento San Cristóbal) marcaron un avance clave en la causa que investiga un presunto plan criminal orientado a atentar contra la vida del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro .

Los allanamientos fueron ejecutados por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) por expresa directiva del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola, quien conduce la pesquisa tras las amenazas detectadas luego de la visita oficial que el mandatario realizó el pasado martes 27 de octubre para inaugurar obras en la región.

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La investigación se inició de oficio tras una serie de llamadas al 911 que advertían sobre un complot y la contratación de un sicario en la localidad de Selva. El fiscal Odriozola ordenó medidas bajo estrictas pautas de sigilo y rapidez, logrando la detención del principal sospechoso y el secuestro de un arma.

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El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) perteneciente a la 5.ª Circunscripción Judicial con sede en Ceres, Emiliano Odriozola, confirmó que el caso comenzó a tramitarse de oficio luego del ingreso de una alerta a la Central de Emergencias.

"Posterior a la visita del gobernador se recibe la información en la fiscalía a partir de un audio al 911 e iniciamos una investigación de oficio. La hipótesis principal es la posibilidad de que se habría planeado un atentado contra la vida del gobernador; hablamos de posibilidad porque debe ser confirmado con las medidas en marcha", expresó Emiliano Odriozola, fiscal del MPA de Ceres.

El origen de la investigación: las llamadas al 911

La causa se abrió de manera ininterrumpida el miércoles 28 de octubre —pasadas las 5 de la mañana— cuando la central de emergencias 911 recibió un llamado telefónico que inicialmente simulaba alertar sobre puntos de venta de estupefacientes en Ceres. Sin embargo, en la misma comunicación y en dos llamados sucesivos realizados en menos de diez minutos, el interlocutor reveló una trama de extrema gravedad institucional.

Según la denuncia registrada por los operadores:

El presunto plan: cuatro hombres de Ceres (P.A.P., G.C., J.D. y R.I.) habrían viajado a la localidad santiagueña de Selva con el objetivo de contratar a un sicario para atentar contra Maximiliano Pullaro.

Logística y refugio: otro sujeto, identificado como M.A.G., sería el encargado de trasladar al sicario, habiéndose seleccionado previamente una finca —propiedad de un hombre llamado A.Z.— como base de operaciones para concretar el ataque.

Los allanamientos y la detención de P.A.P.

Con los elementos probatorios iniciales, el fiscal Odriozola activó un protocolo de urgencia que contempló la preservación de los audios del 911, la geolocalización de las llamadas, el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas para rastrear los movimientos desde el lunes 26 de octubre, y la identificación cruzada de los seis involucrados.

Como corolario de estas medidas, la PDI irrumpió simultáneamente en tres inmuebles:

Matheu al 900: domicilio donde fue aprehendido el principal sospechoso, P.A.P. (66). En el lugar se incautó un revólver calibre .32 largo con cinco cartuchos en el tambor, en óptimas condiciones de conservación y apresto para el disparo.

Esquina de Echagüe y Mariano Vera: objetivo secundario sometido a peritaje tecnológico.

Remedios de Escalada de San Martín al 800: tercer domicilio allanado en el marco de la recolección de rastros y dispositivos de comunicación.

Situación procesal del aprehendido

Tras los operativos, el sospechoso fue trasladado bajo custodia permanente a una dependencia policial, previo paso por Medicina Legal para constatar su estado físico.

Si bien la investigación principal gira en torno a la hipótesis de conspiración y posible atentado contra el gobernador, la calificación legal provisoria impuesta por el fiscal en esta primera etapa es la de tenencia ilegítima de arma de fuego y municiones de uso civil, mientras continúan las diligencias para esclarecer el grado de participación de los demás nombrados en la llamada telefónica.