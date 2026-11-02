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AFA dio a conocer los audios del VAR tras las dos expulsiones en el Superclásico

La Liga Profesional y la AFA difundieron los diálogos entre el juez principal Nicolás Ramírez y la cabina técnica comandada por Silvio Trucco en el Superclásico.

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 08:54hs
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AFA dio a conocer los audios del VAR tras las dos expulsiones en el Superclásico

Tras el Superclásico disputado en La Bombonera que culminó con triunfo de Boca y dos jugadores expulsados en River, la Liga Profesional de Fútbol junto a la AFA hizo públicos los audios del VAR.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el material expone el diálogo entre el árbitro principal, Nicolás Ramírez, y el encargado de la cabina en Ezeiza, Silvio Trucco, durante las dos maniobras más determinantes del trámite, que derivaron en las rojas de Martínez Quarta y Montiel.

La primera acción se desencadenó a los siete minutos de la etapa inicial, cuando Santiago Ascacíbar envió un balón aéreo para la corrida de Miguel Merentiel hacia el área de Santiago Beltrán. En el forcejeo, Lucas Martínez Quarta tomó al atacante uruguayo. Aunque Ramírez desestimó la infracción en primera instancia, Trucco convocó al juez a que revise la acción y le advirtió: "Hay una sujeción con los dos brazos".

Luego de observar las repeticiones en el monitor, el árbitro principal admitió: "Eso no lo observo en el campo de juego". Segundos después, corrigió su determinación original: "Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol. Voy a modificar mi decisión inicial. Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por sujeción e impedir una situación manifiesta de gol".

El análisis de la infracción de Montiel en el Superclásico

El segundo episodio decisivo ocurrió a los 34 minutos del complemento, cuando Lautaro Blanco desbordó por la banda izquierda y recibió una entrada a destiempo por parte de Gonzalo Montiel. En esta oportunidad, Ramírez mostró la tarjeta roja de forma directa sobre el césped, a la espera del chequeo de protocolo desde la sede de la AFA en Ezeiza.

La revisión respaldó de inmediato la sanción disciplinaria. El asistente de video (AVAR), Gastón Suárez, evaluó: "Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo", y fundamentó la severidad del impacto al describir: "Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta, pierna extendida".

En concordancia con ese criterio, Trucco completó el informe técnico: "Pierna extendida, tiene fuerza, tiene intensidad, el contacto es en la zona blanda del tobillo con los tapones y hay una torsión del tobillo", a lo que Suárez remató: "Pudo provocar una lesión". Con la validación técnica, el equipo de Núñez quedó obligado a concluir el partido con nueve jugadores.

AFA VAR Superclásico
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