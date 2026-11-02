Uno Santa Fe | Ovación | Interasociaciones

Torneo Interasociaciones U15: Rosario salió campeón y Santa Fe terminó segundo

Santa Fe perdió la final frente a Rosario por 78-59, y se quedó con el segundo puesto en el Interasociaciones U15 que organizó la ASB.

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 08:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Torneo Interasociaciones U15: Rosario salió campeón y Santa Fe terminó segundo

En un colmado Tribu Mocoretá, Rosario se quedó este domingo con el título de manera invicta en el Interasociaciones U15 que organizó la Asociación Santafesina.

En la definición superó a los anfitriones por 78 a 59, en tanto Venado Tuerto se quedó con la tercera posición.

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE - SEMIFINALES DEL INTERASOCIACIONES U15

En Rivadavia Juniors (Exequiel Cerati)

Oeste Santafesino 78 - Santa Fe 95

En Regatas Santa Fe (Tribu Mocoretá)

Rosario 73 - Venado Tuerto 29

INSTANCIAS FINALES DEL INTERASOCIASIONES U15 (Tribu Mocoretá)

Venado Tuerto 72 - Oeste Santafesino 64 (Tercer puesto)

Rosario 78 - Santa Fe 59 (Final)

Interasociaciones Rosario Santa Fe
Noticias relacionadas
Los Pumitas 7s avanzaron a semifinales por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Argentina, en busca del oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Regatas de Rosario fue el campeón de la primera edición del certamen provincial de futsal.

Regatas de Rosario se consagró campeón de la Copa Santa Fe de futsal

El santafesino Gael Cardozo fue el ganador en la prueba de lanzamiento de martillo en el CARD.

Se disputó el Campeonato Nacional de clubes U20 en el CARD de Santa Fe

afa dio a conocer los audios del var tras las dos expulsiones en el superclasico

AFA dio a conocer los audios del VAR tras las dos expulsiones en el Superclásico

Lo último

Unión ya prepara una final ante Vélez para sostener la ilusión de los playoffs

Unión ya prepara una final ante Vélez para sostener la ilusión de los playoffs

César Poccia sobre el escenario económico de Unión: Las soluciones mágicas no existen

César Poccia sobre el escenario económico de Unión: "Las soluciones mágicas no existen"

Llegan a Santa Fe Las mujeres de Lorca

Llegan a Santa Fe "Las mujeres de Lorca"

Último Momento
Unión ya prepara una final ante Vélez para sostener la ilusión de los playoffs

Unión ya prepara una final ante Vélez para sostener la ilusión de los playoffs

César Poccia sobre el escenario económico de Unión: Las soluciones mágicas no existen

César Poccia sobre el escenario económico de Unión: "Las soluciones mágicas no existen"

Llegan a Santa Fe Las mujeres de Lorca

Llegan a Santa Fe "Las mujeres de Lorca"

Frustrada usurpación en La Esmeralda Este: el Gobierno investiga la trama política detrás del intento de toma de la Villa Suramericana

Frustrada usurpación en La Esmeralda Este: el Gobierno investiga la trama política detrás del intento de toma de la Villa Suramericana

La clara ventaja que logra sacar Colón en los segundos tiempos

La clara ventaja que logra sacar Colón en los segundos tiempos

Ovación
Radiografía de Midland, rival de Colón: identidad ofensiva y una deuda fuera de casa

Radiografía de Midland, rival de Colón: identidad ofensiva y una deuda fuera de casa

La dura sanción que dejó sin puntos a Franco Colapinto en el GP de México

La dura sanción que dejó sin puntos a Franco Colapinto en el GP de México

Colapinto reconoció su error tras la sanción en México: Es un final muy amargo

Colapinto reconoció su error tras la sanción en México: "Es un final muy amargo"

Unión espera una mano de Defensa y Justicia para alimentar su ilusión de playoffs

Unión espera una mano de Defensa y Justicia para alimentar su ilusión de playoffs

Qué cruces quedaron definidos en el Reducido que jugará Colón

Qué cruces quedaron definidos en el Reducido que jugará Colón

Policiales
Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Llegan a Santa Fe Las mujeres de Lorca

Llegan a Santa Fe "Las mujeres de Lorca"