En un colmado Tribu Mocoretá, Rosario se quedó este domingo con el título de manera invicta en el Interasociaciones U15 que organizó la Asociación Santafesina.
Torneo Interasociaciones U15: Rosario salió campeón y Santa Fe terminó segundo
Santa Fe perdió la final frente a Rosario por 78-59, y se quedó con el segundo puesto en el Interasociaciones U15 que organizó la ASB.
Por Ovación
2 de noviembre 2026 · 08:58hs
En la definición superó a los anfitriones por 78 a 59, en tanto Venado Tuerto se quedó con la tercera posición.
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE - SEMIFINALES DEL INTERASOCIACIONES U15
En Rivadavia Juniors (Exequiel Cerati)
Oeste Santafesino 78 - Santa Fe 95
En Regatas Santa Fe (Tribu Mocoretá)
Rosario 73 - Venado Tuerto 29
INSTANCIAS FINALES DEL INTERASOCIASIONES U15 (Tribu Mocoretá)
Venado Tuerto 72 - Oeste Santafesino 64 (Tercer puesto)
Rosario 78 - Santa Fe 59 (Final)