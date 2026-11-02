Uno Santa Fe | Ovación | Patronato

Patronato se jugará su permanencia en una visita a todo o nada ante Atlético de Rafaela

Patronato afrontará este lunes una verdadera final en el Nuevo Monumental. Desde las 15 visitará a la Crema y necesita ganar para asegurar su continuidad en la Primera Nacional sin depender de otros resultados.

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 08:49hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Patronato se jugará su permanencia en una visita a todo o nada ante Atlético de Rafaela

UNO Entre Ríos

La Primera Nacional tendrá este lunes una definición cargada de dramatismo en la lucha por evitar el descenso. Y uno de los principales protagonistas será Patronato, que se jugará toda la temporada en su visita a Atlético de Rafaela, por la última fecha de la Zona B.

Para el conjunto entrerriano, conducido por Marcelo Fuentes, la cuenta es tan sencilla como exigente: ganar para garantizarse la permanencia y evitar cualquier especulación con lo que suceda en las otras canchas.

El encuentro comenzará a las 15 en el estadio Nuevo Monumental, con el arbitraje de Luis Lobo Medina. El Rojinegro llega a esta instancia límite después de una campaña irregular, condicionada también por diferentes problemas físicos y lesiones que dificultaron la continuidad del equipo.

Ahora tendrá que resolver su destino en territorio santafesino, frente a un rival que también afrontará un compromiso de importancia en el cierre del campeonato.

Qué necesita Patronato para salvarse

El escenario ofrece una alternativa concreta para el equipo de Paraná: si derrota a Atlético de Rafaela, continuará automáticamente en la Primera Nacional, sin importar el resultado del otro encuentro que concentra la atención de la jornada.

En cambio, un empate o una derrota lo obligarán a seguir de cerca lo que suceda entre Nueva Chicago y Chacarita. La combinación de resultados podría comprometer su continuidad en la categoría e incluso llevar la definición a un partido desempate.

Por eso, el equipo de Marcelo Fuentes no tiene demasiado margen para especular. La prioridad será conseguir los tres puntos y evitar que la permanencia quede sujeta a lo que ocurra en Villa Maipú.

Nueva Chicago también se juega una final ante Chacarita

La otra definición tendrá como protagonistas a Nueva Chicago y Chacarita, que se enfrentarán desde las 15 en el estadio del Funebrero, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

El Torito, que cuenta con 37 puntos, necesita sumar y estará pendiente de lo que suceda con Patronato en Rafaela. El conjunto dirigido por Gastón Lotitto llega después de igualar 1-1 ante San Martín de San Juan y evalúa modificar su estructura para afrontar el compromiso con una línea de cinco defensores.

Emiliano Méndez ingresaría para reforzar la última línea, mientras que Facundo Masuero ocuparía el lugar de Luciano Jachfe en el arco. De esta manera, la probable formación sería: Masuero; Palazzo, Zalazar, Gissi, Méndez, Trindade; Tomás Rodríguez, Enzo Roldán, Ambrogio; Ocampo y Simón Pérez.

Chacarita, por su parte, sabe que si no pierde asegurará su continuidad en la categoría. El Funebrero buscará aprovechar la localía para resolver su situación sin depender de otros resultados.

Las formaciones de Atlético de Rafaela y Patronato

Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Nahuel Cainelli, Ulises Yegros, Fernando Ponce, Enzo Wuattier; Leonardo Flores, Facundo Soloa, Esteban Pepino, Agustín Obando; Lucas Albertengo y Joel Bonifacio. DT: Franco Mendoza.

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Nahuel Genez; Alejo Miró, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Tomás Attis o Franco Soldano y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Fuentes.

Estadio: Nuevo Monumental.

Hora: 15.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Patronato Atlético de Rafaela Primera Nacional
Noticias relacionadas
Regatas de Rosario fue el campeón de la primera edición del certamen provincial de futsal.

Regatas de Rosario se consagró campeón de la Copa Santa Fe de futsal

El santafesino Gael Cardozo fue el ganador en la prueba de lanzamiento de martillo en el CARD.

Se disputó el Campeonato Nacional de clubes U20 en el CARD de Santa Fe

torneo interasociaciones u15: rosario salio campeon y santa fe termino segundo

Torneo Interasociaciones U15: Rosario salió campeón y Santa Fe terminó segundo

afa dio a conocer los audios del var tras las dos expulsiones en el superclasico

AFA dio a conocer los audios del VAR tras las dos expulsiones en el Superclásico

Lo último

Unión ya prepara una final ante Vélez para sostener la ilusión de los playoffs

Unión ya prepara una final ante Vélez para sostener la ilusión de los playoffs

César Poccia sobre el escenario económico de Unión: Las soluciones mágicas no existen

César Poccia sobre el escenario económico de Unión: "Las soluciones mágicas no existen"

Llegan a Santa Fe Las mujeres de Lorca

Llegan a Santa Fe "Las mujeres de Lorca"

Último Momento
Unión ya prepara una final ante Vélez para sostener la ilusión de los playoffs

Unión ya prepara una final ante Vélez para sostener la ilusión de los playoffs

César Poccia sobre el escenario económico de Unión: Las soluciones mágicas no existen

César Poccia sobre el escenario económico de Unión: "Las soluciones mágicas no existen"

Llegan a Santa Fe Las mujeres de Lorca

Llegan a Santa Fe "Las mujeres de Lorca"

Frustrada usurpación en La Esmeralda Este: el Gobierno investiga la trama política detrás del intento de toma de la Villa Suramericana

Frustrada usurpación en La Esmeralda Este: el Gobierno investiga la trama política detrás del intento de toma de la Villa Suramericana

La clara ventaja que logra sacar Colón en los segundos tiempos

La clara ventaja que logra sacar Colón en los segundos tiempos

Ovación
Radiografía de Midland, rival de Colón: identidad ofensiva y una deuda fuera de casa

Radiografía de Midland, rival de Colón: identidad ofensiva y una deuda fuera de casa

La dura sanción que dejó sin puntos a Franco Colapinto en el GP de México

La dura sanción que dejó sin puntos a Franco Colapinto en el GP de México

Colapinto reconoció su error tras la sanción en México: Es un final muy amargo

Colapinto reconoció su error tras la sanción en México: "Es un final muy amargo"

Unión espera una mano de Defensa y Justicia para alimentar su ilusión de playoffs

Unión espera una mano de Defensa y Justicia para alimentar su ilusión de playoffs

Qué cruces quedaron definidos en el Reducido que jugará Colón

Qué cruces quedaron definidos en el Reducido que jugará Colón

Policiales
Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Llegan a Santa Fe Las mujeres de Lorca

Llegan a Santa Fe "Las mujeres de Lorca"