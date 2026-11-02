Patronato se jugará su permanencia en una visita a todo o nada ante Atlético de Rafaela

Patronato afrontará este lunes una verdadera final en el Nuevo Monumental. Desde las 15 visitará a la Crema y necesita ganar para asegurar su continuidad en la Primera Nacional sin depender de otros resultados.

La Primera Nacional tendrá este lunes una definición cargada de dramatismo en la lucha por evitar el descenso. Y uno de los principales protagonistas será Patronato, que se jugará toda la temporada en su visita a Atlético de Rafaela, por la última fecha de la Zona B.

Para el conjunto entrerriano, conducido por Marcelo Fuentes, la cuenta es tan sencilla como exigente: ganar para garantizarse la permanencia y evitar cualquier especulación con lo que suceda en las otras canchas.

El encuentro comenzará a las 15 en el estadio Nuevo Monumental, con el arbitraje de Luis Lobo Medina. El Rojinegro llega a esta instancia límite después de una campaña irregular, condicionada también por diferentes problemas físicos y lesiones que dificultaron la continuidad del equipo.

Ahora tendrá que resolver su destino en territorio santafesino, frente a un rival que también afrontará un compromiso de importancia en el cierre del campeonato.

Qué necesita Patronato para salvarse

El escenario ofrece una alternativa concreta para el equipo de Paraná: si derrota a Atlético de Rafaela, continuará automáticamente en la Primera Nacional, sin importar el resultado del otro encuentro que concentra la atención de la jornada.

En cambio, un empate o una derrota lo obligarán a seguir de cerca lo que suceda entre Nueva Chicago y Chacarita. La combinación de resultados podría comprometer su continuidad en la categoría e incluso llevar la definición a un partido desempate.

Por eso, el equipo de Marcelo Fuentes no tiene demasiado margen para especular. La prioridad será conseguir los tres puntos y evitar que la permanencia quede sujeta a lo que ocurra en Villa Maipú.

Nueva Chicago también se juega una final ante Chacarita

La otra definición tendrá como protagonistas a Nueva Chicago y Chacarita, que se enfrentarán desde las 15 en el estadio del Funebrero, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

El Torito, que cuenta con 37 puntos, necesita sumar y estará pendiente de lo que suceda con Patronato en Rafaela. El conjunto dirigido por Gastón Lotitto llega después de igualar 1-1 ante San Martín de San Juan y evalúa modificar su estructura para afrontar el compromiso con una línea de cinco defensores.

Emiliano Méndez ingresaría para reforzar la última línea, mientras que Facundo Masuero ocuparía el lugar de Luciano Jachfe en el arco. De esta manera, la probable formación sería: Masuero; Palazzo, Zalazar, Gissi, Méndez, Trindade; Tomás Rodríguez, Enzo Roldán, Ambrogio; Ocampo y Simón Pérez.

Chacarita, por su parte, sabe que si no pierde asegurará su continuidad en la categoría. El Funebrero buscará aprovechar la localía para resolver su situación sin depender de otros resultados.

Las formaciones de Atlético de Rafaela y Patronato

Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Nahuel Cainelli, Ulises Yegros, Fernando Ponce, Enzo Wuattier; Leonardo Flores, Facundo Soloa, Esteban Pepino, Agustín Obando; Lucas Albertengo y Joel Bonifacio. DT: Franco Mendoza.

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Nahuel Genez; Alejo Miró, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Tomás Attis o Franco Soldano y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Fuentes.

Estadio: Nuevo Monumental.

Hora: 15.

Árbitro: Luis Lobo Medina.