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Polémica por los precios del merchandising de Colapinto en el Road Show Buenos Aires

Los precios del merchandising de Franco Colapinto desatan debate: desde llaveros a 8.000 hasta rompevientos a 205.000 pesos

26 de abril 2026 · 11:56hs
Polémica por los precios del merchandising de Colapinto en el Road Show Buenos Aires

Los precios del merchandising de Franco Colapinto en el Road Show Buenos Aires 2026 generaron repercusión entre los fanáticos tras viralizarse una imagen con el listado completo de productos.

El cartel exhibido en el evento muestra una amplia variedad de artículos oficiales, desde indumentaria hasta accesorios. Entre los productos más destacados aparece la chomba a 85.000 pesos y la remera sublimada a 75.000. También figuran el remerón oversize a 60.000 y la remera tradicional a 50.000.

En cuanto a abrigo, la campera rompeviento alcanza los 205.000 pesos, mientras que el buzo con cierre cuesta 135.000 y el buzo canguro 90.000.

A su vez, hay opciones más accesibles como gorras a 50.000, gorros de lana a 20.000, llaveros a 8.000 y vasos a 3.000.

Precios para el shown de Franco Colapinto en Buenos Aires

image

Franco Colapinto merchandising Buenos Aires
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