Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón diseña un nuevo plan en Unión para ir a dar el golpe ante Vélez

Unión cerró su preparación para visitar a Vélez con la obligación de sumar para no comprometer su lugar en los playoffs del Apertura

Ovación

Por Ovación

26 de abril 2026 · 12:36hs
Madelón diseña un nuevo plan en Unión para ir a dar el golpe ante Vélez

Prensa Unión

Se viene una parada exigente para Unión, que este lunes, desde las 18.45, visitará a Vélez por la fecha 16 de la Zona A del Apertura. Con la clasificación en juego, el Rojiblanco afina detalles sabiendo que un triunfo puede dejarlo bien posicionado en la pelea por los playoffs.

• LEER MÁS: ¿Unión le debe a Belgrano por el pase de Agustín Colazo?

El plantel realizó su última práctica en el predio, donde el entrenador Leonardo Madelón comenzó a delinear los 11 con variantes y una incógnita. El margen es fino: incluso perdiendo podría mantenerse en zona de clasificación, pero ya no dependería de sí mismo, un escenario que el cuerpo técnico busca evitar.

• LEER MÁS: Unión debe dejar atrás la racha negativa que arrastra en condición de visitante

En ese contexto, una de las claves pasa por el armado ofensivo. Todo indica que Agustín Palavecino tiene grandes chances de meterse desde el arranque, aunque la decisión final estará atada a la evolución física de Brahian Cuello. Si logra recuperarse, ocuparía el lugar del suspendido Marcelo Estigarribia.

Palavecino.jpg
Palavecino ser&iacute;a titular en Uni&oacute;n.

Palavecino sería titular en Unión.

En caso contrario, el esquema podría mutar: Palavecino se recostaría sobre la izquierda y abriría la puerta para el ingreso de Agustín Colazo, apostando a un sistema con dos delanteros para lastimar al Fortín.

• LEER MÁS: Unión buscará no ser solo un equipo de primer tiempo ante Vélez

Los posibles 11 de Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello o Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo o Nicolás Palavecino.

Unión Vélez Apertura
Noticias relacionadas
union por ahora no puede sacar redito: ubeda le dio un fuerte aviso a zenon en boca

Unión por ahora no puede sacar rédito: Úbeda le dio un fuerte avisó a Zenón en Boca

union tiene al dia al futbol y acomoda otras areas, pero sera vital vender en junio

Unión tiene al día al fútbol y acomoda otras áreas, pero será vital vender en junio

la sede que pica en punta para el cruce union-independiente por copa argentina

La sede que pica en punta para el cruce Unión-Independiente por Copa Argentina

el cambio que prepara madelon en union para jugarse todo ante velez

El cambio que prepara Madelón en Unión para jugarse todo ante Vélez

Lo último

Alan Chaves noqueó en Las Vegas y se abre camino en la elite mundial

Alan Chaves noqueó en Las Vegas y se abre camino en la elite mundial

Seguirán detenidos los dos puesteros acusados del doble homicidio de pescadores en Alto Verde

Seguirán detenidos los dos puesteros acusados del doble homicidio de pescadores en Alto Verde

Usaron la identidad de un instalador de aire acondicionado de barrio Centenario para operar una casa de cambios ilegal por $9.200 millones

Usaron la identidad de un instalador de aire acondicionado de barrio Centenario para operar una casa de cambios ilegal por $9.200 millones

Último Momento
Alan Chaves noqueó en Las Vegas y se abre camino en la elite mundial

Alan Chaves noqueó en Las Vegas y se abre camino en la elite mundial

Seguirán detenidos los dos puesteros acusados del doble homicidio de pescadores en Alto Verde

Seguirán detenidos los dos puesteros acusados del doble homicidio de pescadores en Alto Verde

Usaron la identidad de un instalador de aire acondicionado de barrio Centenario para operar una casa de cambios ilegal por $9.200 millones

Usaron la identidad de un instalador de aire acondicionado de barrio Centenario para operar una casa de cambios ilegal por $9.200 millones

Madelón diseña un nuevo plan en Unión para ir a dar el golpe ante Vélez

Madelón diseña un nuevo plan en Unión para ir a dar el golpe ante Vélez

Polémica por los precios del merchandising de Colapinto en el Road Show Buenos Aires

Polémica por los precios del merchandising de Colapinto en el Road Show Buenos Aires

Ovación
Se completó la fecha 2 del Torneo Dos Orillas femenino

Se completó la fecha 2 del Torneo Dos Orillas femenino

Se bajó el telón de la jornada 6 del Apertura José Luis Burtovoy

Se bajó el telón de la jornada 6 del Apertura José Luis Burtovoy

Se concretó la fecha 2 de la Copa Santa Fe de rugby

Se concretó la fecha 2 de la Copa Santa Fe de rugby

Inferiores de la ASB: el repaso de todo lo que sucedió el último sábado de abril

Inferiores de la ASB: el repaso de todo lo que sucedió el último sábado de abril

Polémica por los precios del merchandising de Colapinto en el Road Show Buenos Aires

Polémica por los precios del merchandising de Colapinto en el Road Show Buenos Aires

Policiales
Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"