Madelón diseña un nuevo plan en Unión para ir a dar el golpe ante Vélez

Unión cerró su preparación para visitar a Vélez con la obligación de sumar para no comprometer su lugar en los playoffs del Apertura

Se viene una parada exigente para Unión , que este lunes, desde las 18.45, visitará a Vélez por la fecha 16 de la Zona A del Apertura . Con la clasificación en juego, el Rojiblanco afina detalles sabiendo que un triunfo puede dejarlo bien posicionado en la pelea por los playoffs.

El plantel realizó su última práctica en el predio, donde el entrenador Leonardo Madelón comenzó a delinear los 11 con variantes y una incógnita. El margen es fino: incluso perdiendo podría mantenerse en zona de clasificación, pero ya no dependería de sí mismo, un escenario que el cuerpo técnico busca evitar.

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En ese contexto, una de las claves pasa por el armado ofensivo. Todo indica que Agustín Palavecino tiene grandes chances de meterse desde el arranque, aunque la decisión final estará atada a la evolución física de Brahian Cuello. Si logra recuperarse, ocuparía el lugar del suspendido Marcelo Estigarribia.

Palavecino.jpg Palavecino sería titular en Unión. UNO / José Busiemi

En caso contrario, el esquema podría mutar: Palavecino se recostaría sobre la izquierda y abriría la puerta para el ingreso de Agustín Colazo, apostando a un sistema con dos delanteros para lastimar al Fortín.

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Los posibles 11 de Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello o Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo o Nicolás Palavecino.