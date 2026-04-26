Seguirán detenidos los dos puesteros acusados del doble homicidio de pescadores en Alto Verde

A los imputados se los acusó de ser coautores del doble homicidio de dos pescadores que fueron hallados muertos dentro de una canoa a la deriva, a la altura de Sauce Viejo.

Dos hombres a los que se investiga como coautores de un doble homicidio de Félix Martín Cabrera y José Oscar Cabrera , cometido con armas de fuego en la zona de islas del río Coronda , continuarán en prisión preventiva . Son puesteros , tienen 45 y 60 años y sus iniciales son MAP y JS , respectivamente.

Las privaciones de la libertad fueron confirmadas por el juez Nicolás Falkenberg , en una audiencia de revisión de medidas cautelares que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe .

El fiscal a cargo de la investigación es Carlos Lacuadra, quien representó al MPA ante el magistrado.

Autoincriminaciones

El fiscal puntualizó que “el magistrado avaló nuestra postura, más allá de que la Defensa intentó cambiar la calificación penal provisoria del ilícito e hizo diversos planteos para que se revocaran las preventivas que ya vienen cumpliendo los dos imputados”.

El funcionario del MPA indicó que “ante el juez, los puesteros brindaron una versión de los hechos que no es creíble, ya que se contrapone a las evidencias contundentes en las que se basan las atribuciones delictivas”. A su vez, manifestó que “en un intento por justificar una supuesta legítima defensa, ambos imputados se autoincriminaron: reconocieron que fueron ellos quienes les quitaron la vida a las víctimas”.

Asimismo, destacó que “desde la judicatura no se dio crédito al relato de los puesteros, en virtud de las circunstancias de los disparos y las características de la agresión que ellos alegaron haber sufrido”.

“Además, el magistrado contempló que los riesgos de entorpecimiento probatorio y de fuga continúan latentes, en función de la actitud de los investigados, las penas en expectativa y otras particularidades del caso”, aseguró el fiscal.

Canoa

“El 31 de diciembre del año pasado alrededor de las 2:00 de la madrugada, los imputados atacaron a Félix y Oscar Cabrera, quienes eran primos, mientras estaban en el arroyo La Blanca, al que se ingresa por el río Coronda”, aseveró el representante del MPA. “En cercanías a ese lugar hay un islote en el cual los imputados trabajaban como puesteros cuidadores de ganado vacuno”, sostuvo y aclaró que “son las únicas dos personas que estaban allí de forma habitual”.

“Los investigados sorprendieron a las víctimas y les dispararon con armas de fuego tipo escopeta con el objetivo de matarlas”, remarcó el fiscal. “Las personas agredidas recibieron impactos de proyectiles en diferentes partes de sus cuerpos y fallecieron a causa del ataque”, señaló.

Por último, el funcionario del MPA precisó que “los cadáveres fueron hallados en una canoa que navegaba a la deriva por el río Coronda y fue divisada a la altura de Sauce Viejo, y mencionó que “en la embarcación además había partes de un animal faenado”.

Armas de fuego

El fiscal recordó que “los imputados fueron detenidos el viernes 9 de enero, a raíz de una serie de allanamientos realizados en la zona de islas”.

“En el marco de los operativos, a los investigados se les secuestraron armas de fuego que tenían en su poder sin la debida autorización, estaban cargadas y eran aptas para disparar”, afirmó. “El hombre de iniciales JS poseía una escopeta calibre 16, mientras que el de iniciales MAP, una calibre 12 y un cinto con 30 cartuchos del mismo calibre”, especificó.

Calificación penal

A ambos imputados se les atribuyó la coautoría de doble homicidio calificado (por haber sido cometido con armas de fuego). También, cada uno de ellos es investigado como autor de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

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