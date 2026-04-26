Se jugó la segunda fecha de las revanchas de las inferiores de la ASB con las tiras en distintos territorios de la capital provincial y zona de influencia. El repaso por cada uno de los finales.
Inferiores de la ASB: el repaso de todo lo que sucedió el último sábado de abril
Se jugó la fecha 2 de las revanchas de las inferiores de la ASB con las tiras en distintos territorios de la capital provincial y zona de influencia
Por Ovación
CATEGORÍA INFANTILES DE LA ASB – FECHA 7
Rivadavia 72 – Argentino 63
República 57 – CUST A 70
Regatas (SF) 91 – Alumni 24
Colón (SJ) 28 – Kimberley 2 (PC, resto amistoso)
Banco A 37 – Regatas Coronda 81
Almagro A 43 – Gimnasia 63
CUST B 40 – Banco B 81
Centenario 49 – Unión B 89
Santa Rosa 24 – Almagro B 67
Sanjustino 57 – Alma Juniors 66
CATEGORÍA CADETES – FECHA 7
Rivadavia 94 – Argentino 34
República 34 – CUST A 74
Regatas (SF) 47 – Colón (SJ) B 49
Colón (SJ) A 26 – Kimberley 9 (PC, resto amistoso)
Banco A 116 – Regatas Coronda 19
El Quillá 47 – Unión A 83
Almagro A 68 – Gimnasia A 92
CUST B 58 – Banco B 66
Centenario 77 – Unión B 61
Santa Rosa 43 – Almagro B 49
Sanjustino 62 – Alma Juniors 60
CATEGORÍA JUVENILES – FECHA 7
Rivadavia 81 – Argentino 77
República 35 – CUST A 101
Colón (SJ) 116 – Kimberley 28
Banco A 100 – Regatas (SF) B 27
El Quillá 72 – Unión (SF) 85
Almagro A 62 – Gimnasia 70
CUST B 45 – Banco B 82
Santa Rosa 73 – Almagro B 47
Sanjustino 74 – Alma Juniors 84
DESARROLLO – INFANTILES – FECHA 7
Polideportivo Recreo 114 – Atlético Franck 5
DESARROLLO – CADETES – FECHA 7
Rivadavia 53 – Regatas (SF) 55
CUST 44 – El Quillá 97
Polideportivo Recreo 51 – Atlético Franck 41
DESARROLLO – JUVENILES – FECHA 7
Polideportivo Recreo 74 – Atlético Franck 44
CATEGORÍA U19 – FECHA 6
Centenario 40 – Rivadavia 66
Gimnasia 54 – República 66