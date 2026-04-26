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Inferiores de la ASB: el repaso de todo lo que sucedió el último sábado de abril

Se jugó la fecha 2 de las revanchas de las inferiores de la ASB con las tiras en distintos territorios de la capital provincial y zona de influencia

Ovación

Por Ovación

26 de abril 2026 · 11:38hs
Inferiores de la ASB: el repaso de todo lo que sucedió el último sábado de abril

Se jugó la segunda fecha de las revanchas de las inferiores de la ASB con las tiras en distintos territorios de la capital provincial y zona de influencia. El repaso por cada uno de los finales.

CATEGORÍA INFANTILES DE LA ASB – FECHA 7

Rivadavia 72 – Argentino 63

República 57 – CUST A 70

Regatas (SF) 91 – Alumni 24

Colón (SJ) 28 – Kimberley 2 (PC, resto amistoso)

Banco A 37 – Regatas Coronda 81

Almagro A 43 – Gimnasia 63

CUST B 40 – Banco B 81

Centenario 49 – Unión B 89

Santa Rosa 24 – Almagro B 67

Sanjustino 57 – Alma Juniors 66

CATEGORÍA CADETES – FECHA 7

Rivadavia 94 – Argentino 34

República 34 – CUST A 74

Regatas (SF) 47 – Colón (SJ) B 49

Colón (SJ) A 26 – Kimberley 9 (PC, resto amistoso)

Banco A 116 – Regatas Coronda 19

El Quillá 47 – Unión A 83

Almagro A 68 – Gimnasia A 92

CUST B 58 – Banco B 66

Centenario 77 – Unión B 61

Santa Rosa 43 – Almagro B 49

Sanjustino 62 – Alma Juniors 60

CATEGORÍA JUVENILES – FECHA 7

Rivadavia 81 – Argentino 77

República 35 – CUST A 101

Colón (SJ) 116 – Kimberley 28

Banco A 100 – Regatas (SF) B 27

El Quillá 72 – Unión (SF) 85

Almagro A 62 – Gimnasia 70

CUST B 45 – Banco B 82

Santa Rosa 73 – Almagro B 47

Sanjustino 74 – Alma Juniors 84

DESARROLLO – INFANTILES – FECHA 7

Polideportivo Recreo 114 – Atlético Franck 5

DESARROLLO – CADETES – FECHA 7

Rivadavia 53 – Regatas (SF) 55

CUST 44 – El Quillá 97

Polideportivo Recreo 51 – Atlético Franck 41

DESARROLLO – JUVENILES – FECHA 7

Polideportivo Recreo 74 – Atlético Franck 44

CATEGORÍA U19 – FECHA 6

Centenario 40 – Rivadavia 66

Gimnasia 54 – República 66

ASB inferiores Rivadavia
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