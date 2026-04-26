Alan Chaves noqueó en Las Vegas y se abre camino en la elite mundial

El boxeador de San Miguel, Buenos Aires, Alan Chaves noqueó en el tercer round al mexicano Miguel Madueño en el hotel Fontainebleu de Las Vegas

Rompiendo la triste racha de imágenes de púgiles argentinos noqueados en el boxeo internacional, el zurdo bonaerense Alan Chaves fulminó en el tercer round al experimentado mexicano Miguel Madueño (31-4-0, 28 KO) en Estados Unidos, en lo que fue su estreno en el exterior.

Proveniente de la familia de larga estirpe en el boxeo argentino, Alan Abel Chaves (22-0-0, 19 KO) pisó fuerte en su debut en la Meca del boxeo mundial y defendió su título Latino OMB de peso ligero de forma irreprochable; a puro nocaut en el hotel Fontainebleau Las Vegas , Nevada.

Debut en la Meca del boxeo internacional a puro nocaut en Las Vegas

Con un velocísimo gancho de izquierda, el púgil de San Miguel, Buenos Aires, Alan Chaves (60,700kg) anticipó el avance de Madueño (61,200), lo tomó en plena mandíbula y lo mandó a la lona. El árbitro Harvey Dock paró la cuenta en el ocho, y al ver la falta de recuperación del mexicano, paró la cuenta para que fuera atendido, decretando nocaut técnico en 1 minuto 30 segundos del tercer asalto.

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De esta forma, Alan Veneno Chaves, primo de Diego La Joya Chaves, ex campeón mundial interino de la AMB de peso welter presentó sus credenciales en el boxeo internacional y trepará en los rankings, especialmente en el de la Organización Mundial de Boxeo -OMB-.