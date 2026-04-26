Usaron la identidad de un instalador de aire acondicionado de barrio Centenario para operar una casa de cambios ilegal por $9.200 millones

Se trata de un hombre de 61 años que figura como titular de una financiera investigada. En la causa aparecen nombres como Elías Piccirillo (ex de Jésica Cirio), Francisco Hauque, Martín Migueles (actual de Wanda Nara) y Ariel Vallejos, vinculados a una operatoria millonaria en el dólar blue.

La casa de cambio Centenera, que tuvo como presidente a J.H., un hombre de 61 años que dijo a la Justicia se ganaba la vida como changarín

Un hombre de 61 años , que vive en las populosas calles del barrio Centenario , en el extremo sur de la ciudad de Santa Fe, y cuya principal actividad es ganarse la vida como instalador de aire acondicionado , quedó envuelto en un caso de repercusión nacional . Su identidad fue robada y luego utilizada con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) para hacerlo figurar como dueño de una casa de cambios con sede en el barrio Caballito de la ciudad de Buenos Aires, desde donde se habrían operado $9.200 millones en el circuito financiero del dólar blue , durante las restricciones cambiarias impuestas por el Gobierno nacional en 2023.

El hombre no cuenta con teléfono celular , no utiliza redes sociales ni posee correo electrónico . Sin embargo, figura como titular de la financiera “Centenera” .

Centenera

Precisamente, “Centenera” es una casa de cambios que ocupa un lugar neurálgico en la investigación, que involucra directa e indirectamente a funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a un grupo de financistas.

Entre los investigados figuran Elías Piccirillo, conocido como “El Rey del Blue” y exmarido de la modelo Jesica Cirio; Francisco Hauque, santafesino de 40 años y socio de Piccirillo; Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara; y Ariel Vallejos, titular de Sur Finanzas, actualmente investigado junto a la AFA.

La firma se caracterizó por desarrollar la maniobra conocida en la city porteña como “rulo” financiero, que consiste en comprar divisas al tipo de cambio oficial y luego venderlas en el mercado paralelo, obteniendo ganancias millonarias.

Historia reciente

La vinculación del hombre santafesino quedó formalizada en noviembre de 2022, cuando fue designado gerente de la sociedad. De manera simultánea, un joven de 21 años pasó a ser su socio minoritario.

Según las actas presentadas ante la Inspección General de Justicia, el santafesino suscribió 4.750 cuotas por $4.750.000, mientras que el joven adquirió 250 cuotas por $250.000, conformando un capital social total de $5 millones.

A partir de entonces, comenzaron a operar con el Banco BST, registrando movimientos por cifras millonarias. Desde la entidad bancaria sostuvieron que las operaciones cumplían con la normativa del BCRA.

En paralelo, aparece otra firma en el circuito: Gallo Cambios, también bajo investigación del Banco Central, que habría movido unos 474 millones de dólares.

Investigación y nerviosismo

La investigación está a cargo del fiscal federal Franco Picardi y del juez federal Ariel Lijo. Además de las maniobras cambiarias, se analizan presuntos pagos de coimas de entre el 10% y el 15% para acceder a autorizaciones de importación, conocidas como SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), vigentes entre 2022 y 2023.

La causa se encuentra bajo un estricto secreto de sumario, lo que genera un marcado nerviosismo tanto en la city porteña como en el ámbito político.

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