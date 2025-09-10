Poletti: "Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría"

“Queremos que el evento sea un punto de inflexión para los santafesinos”, expresó el intendente Juan Pablo Poletti durante el inicio de los juegos. La primera jornada fue de Remo.

La ciudad de Santa Fe dio inicio este martes a los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025. Hasta el 14 de septiembre, la capital provincial será la subsede de este gran evento deportivo, albergando en su icónica Costanera Este a atletas de élite en disciplinas olímpicas y paralímpicas. En ese marco, el intendente Juan Pablo Poletti, junto a miembros de su gabinete municipal, participó del puntapié inicial recorriendo las playas y reconociendo a los deportistas.

Una multitud de santafesinos se acercó a la Laguna Setúbal para presenciar el inicio de las actividades. El remo fue la primera disciplina en tomar las aguas locales. Atletas de todo el país prepararon sus botes y se lanzaron a la laguna para un entrenamiento inicial de 30 minutos, reconociendo la pista y el entorno escenario de la competencia.

image

Las disciplinas de los JADAR 2025 que se desarrollan en la ciudad son triatlón, paratriatlón, remo, remo paralímpico, canotaje y paracanotaje. Esta selección aprovecha la geografía natural de la región y su tradición en deportes náuticos.

El balance del intendente Poletti

“Es un gran desafío y una gran alegría. Estábamos preparados y queremos que los JADAR sean un punto de inflexión para los santafesinos, para mostrar nuestra ciudad y para que todos los competidores se vayan felices”, expresó el mandatario local.

image

Poletti también destacó el gran trabajo en equipo que se realizó para que el evento sea posible, tanto con el Gobierno provincial y las municipalidades de Rosario y Rafaela, como con las distintas áreas del municipio local. “El equipo de la Municipalidad de Santa Fe, con Carlos Marzo desde Deportes, y más de 20 direcciones municipales, articularon desde hace más de un mes”, señaló Poletti.

Además, el intendente agradeció especialmente a los voluntarios por su compromiso: “Son santafesinos que quieren venir a apoyar para que el deportista que viene a competir la pase bien y tenga a alguien que le pueda solucionar un problema. Esto es lo que queremos, ser Santa Fe la cordial, pero no solo con un eslogan, sino en la realidad”.