Uno Santa Fe | Ovación | Poletti

Poletti: "Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría"

“Queremos que el evento sea un punto de inflexión para los santafesinos”, expresó el intendente Juan Pablo Poletti durante el inicio de los juegos. La primera jornada fue de Remo.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2025 · 08:09hs
Poletti: Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría

Municipalidad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe dio inicio este martes a los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025. Hasta el 14 de septiembre, la capital provincial será la subsede de este gran evento deportivo, albergando en su icónica Costanera Este a atletas de élite en disciplinas olímpicas y paralímpicas. En ese marco, el intendente Juan Pablo Poletti, junto a miembros de su gabinete municipal, participó del puntapié inicial recorriendo las playas y reconociendo a los deportistas.

Una multitud de santafesinos se acercó a la Laguna Setúbal para presenciar el inicio de las actividades. El remo fue la primera disciplina en tomar las aguas locales. Atletas de todo el país prepararon sus botes y se lanzaron a la laguna para un entrenamiento inicial de 30 minutos, reconociendo la pista y el entorno escenario de la competencia.

image

Las disciplinas de los JADAR 2025 que se desarrollan en la ciudad son triatlón, paratriatlón, remo, remo paralímpico, canotaje y paracanotaje. Esta selección aprovecha la geografía natural de la región y su tradición en deportes náuticos.

El balance del intendente Poletti

“Es un gran desafío y una gran alegría. Estábamos preparados y queremos que los JADAR sean un punto de inflexión para los santafesinos, para mostrar nuestra ciudad y para que todos los competidores se vayan felices”, expresó el mandatario local.

image

Poletti también destacó el gran trabajo en equipo que se realizó para que el evento sea posible, tanto con el Gobierno provincial y las municipalidades de Rosario y Rafaela, como con las distintas áreas del municipio local. “El equipo de la Municipalidad de Santa Fe, con Carlos Marzo desde Deportes, y más de 20 direcciones municipales, articularon desde hace más de un mes”, señaló Poletti.

Además, el intendente agradeció especialmente a los voluntarios por su compromiso: “Son santafesinos que quieren venir a apoyar para que el deportista que viene a competir la pase bien y tenga a alguien que le pueda solucionar un problema. Esto es lo que queremos, ser Santa Fe la cordial, pero no solo con un eslogan, sino en la realidad”.

Poletti jadar Santa Fe
Noticias relacionadas
con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los jadar 2025

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

gimnasia pierde a zalazar y suma otra baja en la previa del interzonal con union

Gimnasia pierde a Zalazar y suma otra baja en la previa del interzonal con Unión

El TC2000 volverá a correr en las calles de la ciudad de Buenos Aires.

El TC2000 volverá a correr en las calles de la ciudad de Buenos Aires

cuando y contra quien vuelve a jugar la seleccion argentina

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Lo último

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Último Momento
Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

Ovación
Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Poletti: Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría

Poletti: "Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría"

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional