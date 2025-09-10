La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma después de 5 horas

Una caótica situación se vivió en la escuela Marcelino Blanco ubicada en La Paz cuando la menor ingresó armada pero afortunadamente no hubo heridos

Una situación caótica y sin precedentes en la provincia de Mendoza se vivió en la mañana de este miércoles durante aproximadamente 5 horas. Una menor de edad ingresó con un arma de fuego a una escuela ubicada en el Este provincial, efectuó disparos y se atrincheró . Afortunadamente, no hubo heridos por el episodio.

El episodio comenzó cerca de las 9.30 en la escuela Marcelino Blanco , uno de los dos establecimientos secundarios que se encuentran en La Paz .

Fue protagonizado por una alumna de 14 años, que asiste a segundo año, ingresó con un arma de fuego a la escuela. Pero no sólo eso, sino que efectuó disparos en al menos dos ocasiones, según relató la autoridad escolar.

disparo alumna Mendoza

La alumna se atrincheró en la escuela

Por otro lado, precisó que no se registraron heridos por el incidente y se dio intervención a las autoridades. Personal policial y de Bomberos llegó hasta la escuela para colaborar con la evacuación del resto de los alumnos.

En tanto que se utilizó el helicóptero policial para trasladar a un cuerpo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) ya que la adolescente se encuentra atrincherada en el establecimiento. Se logró sacar a los alumnos y personal, por lo que la alumna está deambulando sola en el lugar mientras las autoridades negocian para que se entregue.

disparo alumna Mendoza1

La alumna se atrincheró en la escuela

Por otro lado, precisó que no se registraron heridos por el incidente y se dio intervención a las autoridades. Personal policial y de Bomberos llegó hasta la escuela para colaborar con la evacuación del resto de los alumnos.

En tanto que se utilizó el helicóptero policial para trasladar a un cuerpo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) ya que la adolescente se encuentra atrincherada en el establecimiento. Se logró sacar a los alumnos y personal, por lo que la alumna está deambulando sola en el lugar mientras las autoridades negocian para que se entregue.

• LEER MÁS: La tenebrosa frase de la alumna atrincherada contra una de sus profesoras