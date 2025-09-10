En Unión la duda es quién hará dupla con Fascendini para jugar ante Gimnasia (LP)

Unión se prepara para el duelo ante Gimnasia (LP) en el Juan Carmelo Zerillo por la 8ª fecha de la Zona A del Clausura. Hay un jugador que hace dudar a Madelón

Unión se prepara para el compromiso del domingo, desde las 15, ante Gimnasia (LP) en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la 8ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura, y Leonardo Madelón tiene una decisión clave por resolver en la última línea. Un detalle que ya está instalado hace varios días.

El plantel volvió a entrenar este miércoles por la mañana en el predio Casasol, donde el cuerpo técnico ajusta detalles de cara al cruce ante el Lobo. Si bien aún no hubo práctica formal de fútbol, hay una incógnita que empieza a tomar protagonismo en el armado del equipo: quién será el primer marcador central junto a Valentín Fascendini.

Maizon Rodríguez está disponible tras dejar atrás una lesión y su regreso sería lógico, teniendo en cuenta que perdió el puesto por una causa de fuerza mayor. Sin embargo, la gran actuación de Juan Pablo Ludueña ante Racing encendió la linda duda, al punto que Madelón ahora no la tiene tan fácil.

Por lo demás, el equipo no presentaría mayores variantes. El DT quiere sostener la base que viene de ganar y la expectativa pasa por cerrar la semana con todo definido. La intención es que el viernes ya se puedan confirmar los 11, para dedicar la jornada del sábado a trabajos de pelota parada antes de viajar rumbo a La Plata y quedar concentrados.

Los posibles 11 de Unión

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez o Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.