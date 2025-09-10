Argentina dejó de liderar el ranking, pero se salvaría de una maldición en el Mundial

La Selección Argentina dejó de liderar el ranking luego de la derrota ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias. Una particularidad hay además

La Selección Argentina dejó de liderar el ranking luego de la derrota por 1-0 ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias y fue superada por España y Francia en dicho listado. Los dirigidos por Lionel Scaloni perdieron esta posición luego de casi dos años y medio, ya que habían escalado hasta la cima en abril del 2023.

A partir de dicho periodo, la Albiceleste no solo ganó la Copa América 2024, sino que también quedó primera en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, aunque esto no fue suficiente para mantenerse primera.

Pese a haber perdido el liderazgo en el ranking FIFA, la Selección argentina podría salvarse de una maldición que está directamente relacionada con los Mundiales.

Esto se debe a que ninguna selección que haya llegado como número 1 del ranking FIFA, que se empezó a usar en 1992, logró consagrarse campeona en un Mundial.

La actuación de los líderes del ranking en cada Mundial

Alemania en 1994: perdió en cuartos de final 2-1 contra Bulgaria

Brasil en 1998: perdió la final 3-0 contra Francia

Francia en 2002: perdió en fase de grupos

Brasil en 2006: perdió en cuartos de final 1-0 contra Francia

Brasil en 2010: perdió en cuartos de final 2-1 contra Países Bajos

España en 2014: perdió en fase de grupos

Alemania en 2018: perdió en fase de grupos

Brasil en 2022: perdió en cuartos de final por penales contra Croacia