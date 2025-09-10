Uno Santa Fe | Ovación | Juegos Jadar

La Asociación Santafesina dice presente en los Juegos Jadar 2025

Hasta el 14 de septiembre, Rosario, Santa Fe y Rafaela viven a pleno la primera edición de los Juegos Jadar 2025, antesala de los Odesur 2026. La ASB, presente

10 de septiembre 2025 · 16:15hs
Prensa ASB

Hasta el 14 de septiembre, Rosario, Santa Fe y Rafaela son escenario de la primera edición de los Juegos Jadar 2025. Evento multideportivo que ya palpita los Odesur 2026. El básquet 3x3 fue protagonista en la capital provincial.

La provincia de Santa Fe está inmersa en un verdadero clima deportivo con el desarrollo de la primera edición de los Juegos Jadar 2025, un evento que no solo pone en escena a deportistas olímpicos y paralímpicos, sino que también apuesta a la participación y promoción en distintas subsedes.

Desde el pasado fin de semana las ciudades serán el corazón de esta competencia que actúa como antesala de lo que serán los Juegos Odesur 2026, también con sede en territorio santafesino. Más allá de las competencias oficiales, los Juegos Jadar también se viven en espacios alternativos con diferentes propuestas abiertas al público. En este contexto, el básquet 3x3 tuvo su espacio destacado en la Costanera Este de Santa Fe, donde jóvenes de la Asociación Santafesina participaron de una jornada recreativa en una cancha especialmente montada para la ocasión.

El formato dinámico y urbano del 3x3, que ya es olímpico desde Tokio 2020, atrajo a decenas de chicos y familias que se acercaron a disfrutar de la movida deportiva en un entorno natural y accesible. Esta acción forma parte de la estrategia de los organizadores de llevar el deporte a la calle y hacerlo más visible para todos los sectores de la comunidad.

Juegos Jadar Santa Fe Asociación Santafesina
