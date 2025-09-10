Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón y la vuelta del Pulga: pocos minutos, lesiones y un aporte casi nulo

El regreso del Pulga Rodríguez no fue solución para levantar a un Colón que se desangra y llegó al final de la temporada sin confirmar su permanencia.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2025 · 09:10hs
Colón y la vuelta del Pulga: pocos minutos, lesiones y un aporte casi nulo

UNO / José Busiemi

El tiempo terminó por darle la razón a la dirigencia de Colón. La Comisión Directiva, encabezada por Víctor Godano, fue muy cuestionada por no repatriar a Luis Miguel Rodríguez, ídolo sabalero y protagonista central en la obtención de la Copa de la Liga 2021. Sin embargo, su presente demuestra que aquella decisión, resistida por gran parte del mundo rojinegro, tenía un trasfondo deportivo y físico difícil de soslayar.

Los motivos de por qué no se dio antes el retorno del Pulga

En el arranque del 2024, el Pulga firmó con Gimnasia de Jujuy. Más tarde, en el mercado de invierno, recaló nuevamente en Atlético Tucumán. En ninguno de esos momentos Colón activó su regreso, tampoco en el verano 2025, argumentando que la llegada de Emmanuel Gigliotti ya ocupaba el rol de referente ofensivo dentro del plantel. Incluso Iván Moreno y Fabianesi, consultado al respecto, fue claro: “ya tenemos un jugador de esas características”.

LEER MÁS: Qué necesita Colón para abrochar su permanencia ante Talleres (RE)

No obstante, la realidad futbolística empujó a Colón a golpear la puerta de Rodríguez en el último receso. La crisis deportiva y la necesidad de un golpe anímico derivaron en su regreso al Brigadier López. Pero el Pulga, a los 40 años, nunca pudo ofrecer lo que el club necesitaba en la exigente Primera Nacional.

Su aporte dentro de la cancha fue mínimo: apenas un par de apariciones intermitentes y un tiro de esquina bien ejecutado para el gol de Federico Jourdan en la victoria ante Almirante Brown, tal vez su participación más recordada de este ciclo.

A eso se sumaron lesiones que lo marginaron en varios encuentros y la falta de continuidad. El efecto anímico tampoco apareció: el equipo siguió en caída libre y llegó a las últimas fechas de la temporada con la permanencia todavía en suspenso.

Un futuro incierto

Pulga Rodríguez tiene contrato con Colón hasta diciembre de 2026, aunque su continuidad parece no estar en la agenda de ninguna de las alternativas políticas que se preparan para las elecciones. La dirigencia actual tampoco se expresó públicamente sobre su futuro inmediato, en medio de un clima institucional convulsionado.

LEER MÁS: Mandíbula de cristal: Colón recibe el primer golpe y termina en la lona

La vuelta del Pulga no logró el impacto deseado. El equipo lo necesitaba como bandera, pero la realidad mostró que ya no está en condiciones físicas ni futbolísticas de sostener ese rol. En este cierre de campeonato, Colón necesita más que nunca de su experiencia para intentar asegurar la categoría y evitar que una temporada para el olvido termine de la peor manera.

Colón Pulga Godano
Noticias relacionadas
que les queda a colon y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Colón perdió más partidos de los que ganó en el Cementerio de los Elefantes.

Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

la increible debacle de colon reflejada en los ultimos 14 partidos

La increíble debacle de Colón reflejada en los últimos 14 partidos

A Colón le marcaron cuatro goles consecutivos de pelota quieta.

El karma de Colón en las jugadas de balón detenido

Lo último

Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Último Momento
Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

Santa Fe aumentó las recompensas para capturar a los delincuentes más buscados por narcotráfico y otros delitos

Santa Fe aumentó las recompensas para capturar a los delincuentes más buscados por narcotráfico y otros delitos

Ovación
Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Poletti: Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría

Poletti: "Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría"

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional