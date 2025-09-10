Uno Santa Fe | Colón | Colón

Iván Ojeda, la joya de la Reserva que pisa fuerte en Colón

Iván Ojeda, quien viene de anotar con Colón dos goles por Copa Santa Fe y en el partido de Reserva ante Barracas Central, fue proomovido al plantel de Primera.

10 de septiembre 2025 · 12:56hs
La ofensiva de Colón encuentra un nuevo motivo de ilusión: Iván Ojeda, goleador de la Reserva, comienza a asomar como una alternativa real para el primer equipo.

El gran momento de Iván Ojeda en Colón

El joven delantero volvió a destacarse esta semana en el empate ante Barracas Central, donde anotó un verdadero golazo a los 15 minutos del primer tiempo, y su actuación no pasó desapercibida para Ezequiel Medrán.

El DT del Sabalero, atento a la escasa producción ofensiva del plantel en la Primera Nacional, decidió convocar a Ojeda para que comience a entrenarse con los jugadores del primer equipo. La medida refleja no solo el excelente momento del juvenil, sino también la necesidad de sumar variantes frescas en la ofensiva de cara al duelo clave de este domingo ante Talleres de Remedios de Escalada.

Iván Ojeda, un aire fresco para la delantera de Colón

El joven atacante venía de mostrar su olfato goleador con un doblete frente a Atlético y Tiro de Reconquista por la Copa Santa Fe, consolidándose como una de las principales figuras de la División Reserva.

Ahora, la oportunidad se amplía: su incorporación a los entrenamientos del plantel profesional le abre la posibilidad de integrar la lista de convocados para el partido que puede definir gran parte de la permanencia de Colón en la categoría.

Medrán y su cuerpo técnico tendrán que evaluar cómo aprovechar a este delantero, que combina movilidad, definición y buena lectura de juego. Iván Ojeda no solo representa un aporte inmediato para el ataque del Sabalero, sino también un mensaje de confianza hacia los juveniles de la cantera: el rendimiento en Reserva puede abrir las puertas del primer equipo.

