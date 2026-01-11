El Imusa castró y vacunó a más de 120 animales de compañía en barrio Centenario

El dispositivo municipal realizó una campaña masiva en Zavalía 721 con amplia participación de los vecinos. En 2025, el Imusa realizó 28.000 castraciones

Con un nuevo inicio de año, el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) comenzó a visitar los barrios de la ciudad de Santa Fe con su campaña masiva de castración y vacunación antirrábica . Este sábado, los veterinarios estuvieron presentes en la vecinal de barrio Centenario (Zavalía 721).

En el lugar los profesionales castraron y vacunaron a más de 120 animales de compañía . También se realizaron distintas atenciones básicas y despejaron dudas sobre tenencia responsable de mascotas.

El intendente Juan Pablo Poletti acompañó al personal municipal que llevó adelante el dispositivo y mostró su orgullo por las tareas realizadas: “Esto es una política pública que hay que sostener esté quien esté de intendente. Lo hacemos de manera gratuita para que todos los vecinos se puedan llevar su mascota castrada y vacunada”, expresó.

Por otro lado, el presidente de la vecinal Centenario, José Cettour, se mostró satisfecho con la participación de los vecinos y mencionó que se cumplió con “los objetivos de trabajar juntos con la Municipalidad”. “Ellos ponen todo el equipo de Imusa que es excelente, los veterinarios, las vacunas, un montón de dinero para que el vecino cuide a su mascota. Acá hay muchísimas mascotas y cuando más salud tienen, el barrio siempre va a estar mejor”, valoró.

Imusa en 2025

Estas acciones forman parte de la política sostenida del municipio para promover la tenencia responsable de mascotas, prevenir enfermedades y fortalecer la salud pública en los barrios.

En ese marco, desde el Imusa se informó que durante enero continuarán las castraciones masivas, con dos nuevas fechas confirmadas: el 24 de enero en la Vecinal San Lorenzo y el 31 de enero en la Vecinal Tránsito, ampliando así el alcance territorial del programa.

El balance anual del trabajo realizado durante 2025 refleja el fuerte compromiso del municipio con la salud animal: se concretaron 28.000 castraciones, con un promedio mensual de entre 2.000 y 2.500 intervenciones, además de 30.000 vacunaciones antirrábicas y 30.000 atenciones veterinarias en total.

Asimismo, se recuerda que durante los meses de enero y febrero las tres sedes del Imusa permanecen abiertas. En la sede del Parque Garay, ubicado en Obispo Gelabert 3691, el horario de atención será de lunes a viernes de 7 a 14. En Alto Verde, la sede que se encuentra en la plaza Evita brindará servicio de 8 a 12, mientras que la sede del Jardín Botánico, en San José al 8400, su horario de atención será de 7 a 17. De esta manera, se garantiza el acceso a los servicios incluso durante el período estival.