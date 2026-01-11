Stefanía Antoniazzi fue nuevamente citada a Las Leonas

El DT de Las Leonas, Fernando Ferrara, designó una lista de 32 jugadoras que iniciarán los entrenamientos, y entre ellas se encuentra la santafesina Stefi Antoniazzi

El seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino ya tiene la lista para la segunda ventana de la FIH Pro League de la disciplina, que se llevará a cabo en Hobart, Australia, en febrero. Las Leonas, que comenzarán los entrenamientos el jueves 15 en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (Cenard) de Buenos Aires, contarán con una lista preliminar de 32 jugadoras.

La jugadora formada en El Quillá, Stefanía Antoniazzi, forma parte de una lista preliminar de 32 jugadores que dio a conocer Fernando Ferrara, head coach del combinado nacional, que iniciarán las prácticas este jueves, con miras a la reanudación de la competencia en Hobart, prevista para febrero venidero.

Stefanía Antoniazzi convocada a Las Leonas

La actual jugadora del Real Club de Polo de Barcelona, ya estuvo en varias oportunidades en el radar del seleccionado nacional femenino, estuvo lesionada, se recuperó y ahora está nuevamente en carrera para comenzar con los entrenamientos con la escuadra nacional.

Por su enorme talento, estuvo en el radar de la Confederación Argentina desde temprana edad. En primera instancia, la citaron a una concentración nacional juniors hace varios años en el Cenard. Un año después volvió a una pero en Tucumán y en 2019 nuevamente en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. La ex jugadora de GEBA y los seleccionados de la Asociación Santafesina, regresa al combinado mayor nacional para jugar la FIH Pro League.

Las Leonas, que disputaron la primera ventana en diciembre pasado en Santiago del Estero, acumulan 5 puntos en la clasificación, producto de un triunfo (1-0 a Alemania), un éxito en la tanda de los penales (1-1 y 5-4 con Alemania) y una derrota con los Países Bajos (0-4). Figura en la tercera colocación. La segunda ventana será en Hobart entre el 10 y 15 de febrero. Además del representativo local, Argentina también se medirá con Irlanda.

El técnico Fernando Ferrara designó a las siguientes jugadoras: Milagros del Valle Alastra, Agostina Alonso, Chiara Ambrosini, Stefanía Antoniazzi, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Sofía Cairó, Lara Casas, Juana Castellaro, Cristina Cosentino, Valentina Costa Biondi, Ana Luz D’Odorico, Zoe Díaz de Armas, Victoria Falasco, Valentina Ferola, Agustina Gorzelany, María José Granatto, María Víctoria Granatto; Sol Guiñazú, Julieta Jankunas, Emma Knobl, Victoria Miranda, Sol Olalla de Labra, Paula Ortiz, Lourdes Pisthón, Pilar Pisthón, Valentina Raposo, Paula Santamarina, Victoria Sauze, Catalina Stamati, Sofía Tocalino y Eugenia Trinchinetti.