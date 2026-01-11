Uno Santa Fe | Información General | Anmat

Anmat detectó un producto falsificado de ortopedia que podría resultar muy peligroso

Anmat lo descubrió durante una inspección de control de mercado realizada en una ortopedia ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán

11 de enero 2026 · 18:20hs
Anmat alerta sobre una pieza de ortopedia falsificada

Anmat informó que ha detectado en el mercado una unidad falsificada de un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas, durante una inspección de control de mercado realizada en una ortopedia ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

El producto se identifica como STRYKER 10 mm X 28 mm - BIOABSORBABLE - ACL INTERFERENCE SCREW - REF 234-010-067 - LOT 90905.

La firma Stryker Corporation figura como titular del producto mencionado, que se encuentra registrado ante Anmat bajo el PM 594-139. Luego de la inspección, se exhibió la muestra recolectada ante la responsable técnica de dicha firma, quien afirmó que se trataba efectivamente de un producto falsificado.

Diferencias que halló la Anmat entre la original y la falsificada

A continuación, se mencionan las diferencias encontradas entre la unidad falsificada y la original:

  • La unidad original posee fecha de fin de vigencia mientras que la unidad falsificada no cuenta con este dato.
  • La firma Stryker nunca ha utilizado para este producto pouch marca 3M.
  • El producto original se esteriliza por Radiación Gama, mientras que la unidad falsificada habría sido esterilizada por vapor o formaldehido.
  • El tornillo original es color gris opaco, mientras que el de la unidad falsificada, tal como se observa a través del pouch transparente, es incoloro.

Al tratarse de un producto falsificado, se desconoce el origen, composición, seguridad y aptitud del producto mencionado y su uso representa riesgo para la salud del paciente a quien se lo implante. Por ello, a fin de proteger la salud pública y evitar riesgos en usuarios, Anmat recomienda:

Si se tiene el producto mencionado, no utilizarlo y ponerse en contacto con Anmat.

Adquirir siempre productos médicos registrados. Deben estar identificados con los datos de fabricante o importador, nro. de registro ante ANMAT (PM XXXX-XX), fecha de fin de vigencia, entre otros. Conservar la documentación de procedencia y manuales de uso.

