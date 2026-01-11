Uno Santa Fe | Ovación | Benavides

Histórica doble victoria de los hermanos Benavides en la etapa 7 del Dakar

Los hermanos Luciano y Kevin Benavides escribieron este domingo una página inédita en el Rally Dakar

11 de enero 2026 · 17:09hs
Los hermanos Benavides fueron protagonistas de una jornada histórica en el Rally Dakar.

Los hermanos Benavides fueron protagonistas de una jornada histórica en el Rally Dakar.

Luciano y Kevin Benavides hicieron historia en el Rally Dakar este domingo al ser los primeros hermanos en ganar la etapa en las distintas categorías en las que compiten de las 48 ediciones celebradas hasta ahora.

Triunfo histórico para los hermanos Benavides

Luciano, de 30 años, fue el primero en adjudicarse el triunfo en Ultimate, la modalidad reina de motos, en su segundo éxito en la presente edición del rally más prestigioso del mundo. Mientras que Kevin, que el pasado viernes cumplió 37 años, lo hizo poco después en la clase Challenger de coches, informa la organización del Dakar en su web.

"Ni siquiera sabía que había ganado mi hermano. Es sin duda un día histórico para nuestra familia, me alegro muchísimo por él. Creo que es mi duodécima participación en el Dakar y este triunfo hace que me sienta verdaderamente feliz¡”, dijo Kevin, ganador en la máxima categoría de motos en 2021 y 2023 y que este año se ha pasado a la de Challenger de coches, donde ha estrenado su palmarés.

En la decimotercera etapa de la edición de 2023, Luciano y Kevin ocuparon los dos primeros puestos, separados por solo tres segundos, y al año siguiente, en la octava, las tornas se invirtieron y el hermano mayor fue el que subió a lo más alto del podio, con 31 segundos de ventaja sobre el pequeño.

Los hermanos cataríes Al Attiyah estuvieron cerca del doblete en la séptima etapa de 2021, pero Nasser, quintúple campeón en coches y ganador de 45 etapas, quedó tercero al volante en la misma etapa en la que Khalifa se imponía en la modalidad SSV, una variante de cuatro ruedas.

