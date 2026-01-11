El Papa León XIV "está considerando en su agenda" visitar la Argentina

Lo afirmó el arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, quien el miércoles se reunió con el Pontífice en el Vaticano.

El arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, se reunió en el Vaticano con el papa León XIV y aseguró que el Sumo Pontífice evalúa incluir una visita a la Argentina en su agenda .

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el encuentro se realizó el miércoles pasado y se extendió durante unos 30 minutos. Allí, Bokalic Iglic invitó formalmente al sucesor de Francisco a visitar el país , tierra natal de Jorge Bergoglio.

“El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”, detalló el arzobispado santiagueño en un comunicado.

Durante la audiencia, el arzobispo le obsequió al Papa un poncho con los colores de la bandera argentina, envuelto con cintas alusivas a Santiago del Estero, un gesto bien criollo para romper el protocolo vaticano.

Bokalic Iglic encabeza la arquidiócesis santiagueña desde hace más de una década. En 2024, por decisión del papa Francisco, esa iglesia volvió a ser reconocida como la primada de la Argentina, un título que durante 88 años había ostentado la arquidiócesis de Buenos Aires.

En la charla, el primado argentino también le pidió a León XIV que, en caso de concretarse la visita, el recorrido comience por Santiago del Estero. Allí nació Mama Antula —María Antonia Paz y Figueroa—, la primera santa argentina laica y figura clave en la difusión de los ejercicios ignacianos tras la expulsión de los jesuitas.

La relación entre Bokalic Iglic y Bergoglio viene de larga data. Fue consagrado obispo auxiliar en 2010 por el entonces arzobispo de Buenos Aires, en una ceremonia realizada en el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Ya en el último consistorio de Francisco, el 7 de diciembre de 2024, el jesuita lo creó cardenal. “Me envió a evangelizar a los pobres”, recordó Bokalic Iglic sobre las palabras que le dedicó el Papa argentino, fallecido el 21 de abril de 2025.