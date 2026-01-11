Las ventas minoristas pyme cayeron 5,2% en diciembre y reflejan un 2025 de consumo débil por la pérdida del poder adquisitivo

El comercio minorista registró una caída interanual del 5,2% en diciembre, según la CAME, en un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de costos. Aunque las fiestas y el aguinaldo impulsaron una mejora mensual, seis de los siete rubros relevados terminaron el año con números en rojo y persiste la cautela para invertir.

Las ventas minoristas pyme cayeron un 5,2% interanual en diciembre de 2025 , medidas a precios constantes, de acuerdo al Índice de Ventas Minoristas elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) . El dato confirma que el cierre del año estuvo atravesado por un consumo débil , condicionado por la pérdida del poder de compra de los hogares y la presión de los costos operativos sobre los comercios

En contrapartida, el informe mostró que, en la comparación intermensual desestacionalizada , las ventas registraron un incremento del 5,2% respecto de noviembre , impulsado principalmente por la estacionalidad de las fiestas de fin de año y el cobro del aguinaldo . Con estos resultados, el índice general de todo 2025 cerró con una variación acumulada positiva del 2,5% , aunque con una recuperación considerada frágil y heterogénea entre rubros

Caídas generalizadas y un solo rubro en alza

El análisis sectorial realizado por CAME reflejó una tendencia recesiva en la mayoría de las actividades, ya que seis de los siete rubros relevados finalizaron diciembre con variaciones interanuales negativas. Las contracciones más pronunciadas se observaron en Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-15%), un sector fuertemente impactado por la retracción del consumo de bienes no esenciales; Perfumería (-9,8%), con ventas concentradas casi exclusivamente en los días previos a Navidad; y Textil e indumentaria (-8,5%), donde la demanda se mostró selectiva y muy sensible al precio

Reyes Magos sin impulso comercial: las ventas crecieron 0,5%, pero el gasto promedio cayó 41,9%

Otros rubros también exhibieron desempeños negativos, aunque más moderados. Alimentos y bebidas cayó 5,3% interanual, pese al movimiento generado por las fiestas, ya que los consumidores priorizaron productos puntuales de la canasta navideña y buscaron ofertas para hacer rendir los ingresos. Calzado y marroquinería retrocedió 2,9%, con un consumo sostenido principalmente por promociones bancarias y financiación, mientras que Farmacia mostró una leve baja del 0,5%, en un mes caracterizado como de “temporada baja” sanitaria

La única excepción fue el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que logró una suba interanual del 0,8%. El informe atribuyó este resultado a la estacionalidad del verano, que impulsó tareas de mantenimiento del hogar y arreglos menores, aunque aclaró que se trató de un consumo atomizado, con tickets bajos y orientado a lo estrictamente necesario

Rentabilidad ajustada y consumo selectivo

Más allá de los números de ventas, el relevamiento de CAME dio cuenta de una fuerte presión sobre la rentabilidad de los comercios. En la mayoría de los rubros, los comerciantes señalaron que diciembre funcionó como un “respiro financiero”, que permitió cubrir aguinaldos, saldar deudas y afrontar compromisos, pero sin una mejora estructural en los márgenes, afectados por el aumento de costos fijos, servicios y reposición de mercadería

El comportamiento del consumidor se mantuvo cauteloso y racional, con una marcada búsqueda de precios bajos, segundas marcas y promociones, y una mayor utilización de financiación en cuotas y descuentos por pago en efectivo. En algunos sectores, como perfumería y textiles, también se destacó el crecimiento del comercio electrónico como canal clave para concretar ventas, especialmente en períodos muy acotados del mes

Expectativas moderadas y cautela para invertir

En cuanto a la situación general de los negocios, el 55% de los comerciantes consultados afirmó que su actividad se mantuvo estable en relación con el año anterior, mientras que el 27,6% reportó un empeoramiento. Si bien el dato continúa siendo negativo, CAME subrayó que representa una mejora relativa de casi 10 puntos porcentuales frente a noviembre, cuando el deterioro alcanzaba al 37% de los encuestados.

Mirando hacia el futuro, las expectativas son mayormente positivas pero prudentes. El 51,2% de los comerciantes espera un repunte de la actividad dentro de un año, el 43% cree que la situación se mantendrá sin cambios y apenas el 5,8% anticipa un escenario negativo. Sin embargo, a la hora de evaluar inversiones, predomina la cautela: el 57,1% considera que el contexto no es adecuado para realizar desembolsos de capital, frente a un 16% que sí lo considera oportuno y un 26,9% que aún no definió una postura.

Un cierre de año con señales mixtas

El informe de CAME concluye que diciembre combinó señales contrapuestas: por un lado, una mejora mensual impulsada por factores estacionales; por otro, una caída interanual que confirma la fragilidad del consumo. En ese marco, el comercio minorista pyme cerró 2025 con un leve crecimiento acumulado, pero con desafíos persistentes vinculados a la recuperación del poder adquisitivo, la rentabilidad y la previsibilidad para invertir.