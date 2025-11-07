Los elencos que luchan por llegar a semifinales sumaron victorias en la recta final de la fase regular de un Torneo Oficial A2 que entrega dos ascensos a la temporada 2026. Vale recordar que Centenario decidió no presentarse en Laguna Paiva, con lo cual Alumni ganó los puntos y continúa como único puntero del certamen asociativo.
Por el Oficial A2 hubo festejos de Colón, República, CUST B y Regatas Coronda
Por Ovación
TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 19
Jueves 6 de noviembre
Alumni (LP) 20 - Centenario 0 (no se presentará la visita)
Kimberley 70 (Lisandro Ríos 18) - República del Oeste 71 (Alejo Bieler 17)
Regatas Coronda 65 (Enzo Gauna 22) - Macabi 51 (Gonzalo Verbauwede 11)
UNL 60 (Isaac Brodsky 23) - CUST B 73 (Manuel Escandell 23)
Santa Rosa 65 (Juan Nadal 24) - Colón (SF) 78 (Adrián Herrera 21)
Libre: Almagro B
TABLA DE POSICIONES
Alumni 32 (14-4); Colón y Regatas Coronda 30 (13-4); República del Oeste 28 (12-5); Almagro B 28 (11-6); Kimberley y Macabi 27 (9-9); CUST B 23 (6-11); Santa Rosa y UNL 21 (4-13); Centenario 16 (0-17)(-1)