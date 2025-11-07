Por el Oficial A2 hubo festejos de Colón, República, CUST B y Regatas Coronda

Los elencos que luchan por llegar a semifinales ganaron en la recta final de la fase regular de un Oficial A2 que entrega dos ascensos a la temporada 2026

Los elencos que luchan por llegar a semifinales sumaron victorias en la recta final de la fase regular de un Torneo Oficial A2 que entrega dos ascensos a la temporada 2026. Vale recordar que Centenario decidió no presentarse en Laguna Paiva, con lo cual Alumni ganó los puntos y continúa como único puntero del certamen asociativo.