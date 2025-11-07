Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

En el Cuna de Matadores, Sanjustino aplastó a Unión A por 84 a 51, en el tercer partido de la serie por los cuartos de final del Oficial Prefederal

7 de noviembre 2025 · 14:46hs
En el Cuna de Matadores, Sanjustino aplastó a Unión A por 84 a 51, en el tercer partido de la serie por los cuartos de final del Oficial Prefederal. Además de acceder a las semifinales, donde enfrentará a Gimnasia, el elenco de Renzo Giunta clasificó a la Liga Federal 2026.

El próximo martes comenzarán las series semifinales en el Ricardo Húngaro Crespi y el Juan Carlos Spies.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 3

Martes 4 de noviembre

Banco Provincial (0) 64 (Manuel Spreafico 18) - Gimnasia (2) 95 (Tomás Gómez 15)

Rivadavia Juniors (0) 61 (Mauro Natta 20) - Almagro A (2) 82 (Leonardo Strack 23)

Unión A (1) 86 (Matías Reynoso 14) - Sanjustino (1) 79 (Edgardo Torne 15)

Miércoles 5 de noviembre

Alma Juniors (2) 67 - Unión B (1) 64

Jueves 6 de noviembre

Sanjustino (2) 84 (Matías Galligani 17) - Unión A (1) 51 (Lautaro Pascual 13)

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - SEMIFINALES - JUEGO 1

Martes 11 de noviembre

21.30 Gimnasia vs. Sanjustino

21.30 Almagro A vs. Alma Juniors

Oficial Sanjustino Prefederal
