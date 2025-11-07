Fueron a secuestrar una moto y se encontraron con un búnker: un detenido, $800 mil y 120 dosis de cocaina secuestrados

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en una vivienda de Sarmiento al 7700, en la ciudad de Santa Fe, en el marco de una causa por el robo de una moto de alta cilindrada.

En la mañana de este viernes, un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) culminó con un detenido y el secuestro de droga y dinero en efectivo en el barrio Coronel Dorrego de la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento se realizó en una vivienda de calle Sarmiento al 7700 , en el marco de una investigación dirigida por el fiscal Ignacio Lascurain , por el robo de una moto de alta cilindrada ocurrido en agosto .

Aunque el rodado buscado no fue hallado, los agentes secuestraron 120 dosis de cocaína, casi $800.000 en efectivo, teléfonos celulares y otro motovehículo que será peritado.

El director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, precisó que “en el allanamiento se encontraron 120 dosis de cocaína y mucho dinero en efectivo, lo que deja en claro que estamos en presencia de personas dedicadas al tráfico de estupefacientes en cantidades importantes”.

Dentro del domicilio se encontraban ocho personas —cinco mujeres y tres varones, entre ellos menores de edad—. “Un mayor de edad quedó detenido”, confirmó Galfrascoli, y señaló que ahora la Fiscalía evaluará el grado de responsabilidad de los presentes y si corresponde imputar nuevos delitos vinculados a la tenencia de droga con fines de comercialización.

galfrascoli El director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli.

El funcionario explicó además que la magnitud del hallazgo “indica la existencia de una estructura, que puede ser más o menos organizada, donde se defiende el territorio y se preserva a través de los llamados ‘soldaditos’, que dan aviso ante la presencia policial o de competidores”.

Finalmente, Galfrascoli valoró el trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el MPA: “Tenemos la fuerza y la determinación de dar el combate al tráfico y venta de estupefacientes, un flagelo que afecta a la población. Las personas que deben estar tras las rejas, estarán en la cárcel por el trabajo que realiza la Policía de Investigaciones”.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Regional 1, que determinará si el hecho se vincula con otras causas en curso por tráfico de drogas y robos de vehículos en la zona norte de la capital provincial.