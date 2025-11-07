Uno Santa Fe | Policiales | moto

Fueron a secuestrar una moto y se encontraron con un búnker: un detenido, $800 mil y 120 dosis de cocaina secuestrados

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en una vivienda de Sarmiento al 7700, en la ciudad de Santa Fe, en el marco de una causa por el robo de una moto de alta cilindrada.

7 de noviembre 2025 · 16:25hs
En la mañana de este viernes, un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) culminó con un detenido y el secuestro de droga y dinero en efectivo en el barrio Coronel Dorrego de la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento se realizó en una vivienda de calle Sarmiento al 7700, en el marco de una investigación dirigida por el fiscal Ignacio Lascurain, por el robo de una moto de alta cilindrada ocurrido en agosto.

Balaceras, tentativa de homicidio y venta de droga: 14 allanamientos en Rafaela y derribo de búnkeres en Frontera

Aunque el rodado buscado no fue hallado, los agentes secuestraron 120 dosis de cocaína, casi $800.000 en efectivo, teléfonos celulares y otro motovehículo que será peritado.

El director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, precisó que “en el allanamiento se encontraron 120 dosis de cocaína y mucho dinero en efectivo, lo que deja en claro que estamos en presencia de personas dedicadas al tráfico de estupefacientes en cantidades importantes”.

Dentro del domicilio se encontraban ocho personascinco mujeres y tres varones, entre ellos menores de edad—. “Un mayor de edad quedó detenido”, confirmó Galfrascoli, y señaló que ahora la Fiscalía evaluará el grado de responsabilidad de los presentes y si corresponde imputar nuevos delitos vinculados a la tenencia de droga con fines de comercialización.

El director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli.

El funcionario explicó además que la magnitud del hallazgo “indica la existencia de una estructura, que puede ser más o menos organizada, donde se defiende el territorio y se preserva a través de los llamados ‘soldaditos’, que dan aviso ante la presencia policial o de competidores”.

Finalmente, Galfrascoli valoró el trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el MPA: “Tenemos la fuerza y la determinación de dar el combate al tráfico y venta de estupefacientes, un flagelo que afecta a la población. Las personas que deben estar tras las rejas, estarán en la cárcel por el trabajo que realiza la Policía de Investigaciones”.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Regional 1, que determinará si el hecho se vincula con otras causas en curso por tráfico de drogas y robos de vehículos en la zona norte de la capital provincial.

Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

Festram pidió reabrir la paritaria municipal por la pérdida del poder adquisitivo

Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

Festram pidió reabrir la paritaria municipal por la pérdida del poder adquisitivo

Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Aumento para empleadas domésticas: acordaron un 2,7% entre noviembre y diciembre, junto a un bono de $14.000

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: Los viernes me cuestan últimamente

¿Unión ya tiene la posible fecha para realizar su Asamblea?

El objetivo de Unión es terminar lo más arriba posible para jugar los mata-mata

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: Los viernes me cuestan últimamente

Colapinto no tuvo una buena clasificación y largará decimosexto en la Sprint de Brasil

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

