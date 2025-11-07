¿Unión ya tiene la posible fecha para realizar su Asamblea?

Se acerca fin de año y muchos socios esperan conocer la Memoria y Balance de Unión, por lo que ya trascendió el posible día de la Asamblea

En Unión se aproxima un momento importante en el calendario: celebrar su Asamblea Anual Ordinaria para intentar aprobar la Memoria y Balance . Una cita que cada año convoca la atención de los socios y marca un punto de encuentro donde se exponden detalles internos.

• LEER MÁS: La doble misión que tendrá Unión contra Barracas Central en el 15 de Abril

Si bien la convocatoria oficial aún no fue emitida, todo indica que la cita se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre. Debe definirse también el lugar.

• LEER MÁS: Madelón finalmente metería mano en Unión para buscar la clasificación ante Barracas

Este informe suele ser uno de los temas más esperados por los socios, ya que permite conocer en detalle los números vinculados a inversiones, ingresos, egresos y transferencias de jugadores, además de los proyectos en marcha y los compromisos asumidos por la actual comisión directiva. En un contexto económico complejo, los socios esperan obtener una visión clara sobre la situación financiera y el destino de los recursos.

Luis Spahn.jpeg Luis Spahn se prepara para encabezar la Asamblea en Unión.

Se viene la Asamblea en Unión

El presidente Luis Spahn será quien encabece la exposición, ofreciendo un balance político y deportivo de la gestión, mientras que los aspectos técnicos y contables quedarán a cargo del tesorero, quien detallará cifras, movimientos y resultados del ejercicio.

• LEER MÁS: "El objetivo de Unión es terminar lo más arriba posible para jugar los mata-mata"

Más allá de la formalidad del acto, el encuentro promete ser una instancia de debate y participación, donde los socios podrán expresar inquietudes, plantear observaciones y conocer de primera mano los lineamientos que guiarán el futuro institucional de Unión. Por estatuto, debe hacerse el llamado 10 días antes, por lo que sería inminente la oficialización, en caso que prospere esta fecha. Todo esto en un cierre de año que encuentra al club con desafíos tanto dentro como fuera de la cancha, pero con la mirada puesta en seguir consolidando su crecimiento.