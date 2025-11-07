Franco Colapinto volverá a pisar tierras brasileñas este fin de semana con el Gran Premio de Brasil que será la fecha 21 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine, quien aún no sumó puntos en la temporada, buscará hacer una mejor presentación en el circuito de Interlagos.
Franco Colapinto pone primera en el Gran Premio de Interlagos
Este viernes comienza la acción en Brasil. El piloto argentino Franco Colapinto formará parte de la primera práctica libre que arrancará a las 11.30
A qué hora son las prácticas del GP de Brasil de la F1
Las prácticas del GP de Brasil comenzarán el viernes aunque no habrá un segundo turno porque este fin de semana cuenta con la particularidad de que habrá una carrera sprint, por lo que el viernes en el segundo turno será la clasificación.
Argentina: 11.30 a 12.30 horas
Brasil: 11.30 a 12.30 horas
Uruguay: 11.30 a 12.30 horas
Paraguay: 10.30 a 11.30 horas
Chile: 10.30 a 11.30 horas
Bolivia: 10.30 a 11.30 horas
Venezuela: 10.30 a 11.30 horas
Perú: 9.30 a 10.30 horas
Ecuador: 9.30 a 10.30 horas
Colombia: 9.30 a 10.30 horas
México: 8.30 a 9.30 horas
Cómo es el circuito del GP de Brasil de la F1
El Autódromo José Carlos Pace, ubicado en la ciudad de San Pablo, fue construido 1938 y forma parte del calendario de la Fórmula Uno desde 1973. Este trazado representa un verdadero desafio para los pilotos, ya que se caracteriza por su sentido antihorario y sus significativos desniveles. Tiene un total de 15 curvas y se intercalan giros de alta y baja velocidad.
Número de vueltas: 71
Longitud del circuito: 4.309km
Distancia de carrera: 305.939km
Récord de vuelta: 1:10.540 - Valtteri Bottas (2018)