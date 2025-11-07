Franco Colapinto pone primera en el Gran Premio de Interlagos Este viernes comienza la acción en Brasil. El piloto argentino Franco Colapinto formará parte de la primera práctica libre que arrancará a las 11.30 7 de noviembre 2025 · 10:20hs

Franco Colapinto participará este viernes de la práctica libre del Gran Premio de Interlagos.

Franco Colapinto volverá a pisar tierras brasileñas este fin de semana con el Gran Premio de Brasil que será la fecha 21 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine, quien aún no sumó puntos en la temporada, buscará hacer una mejor presentación en el circuito de Interlagos.

A qué hora son las prácticas del GP de Brasil de la F1 Las prácticas del GP de Brasil comenzarán el viernes aunque no habrá un segundo turno porque este fin de semana cuenta con la particularidad de que habrá una carrera sprint, por lo que el viernes en el segundo turno será la clasificación.

Argentina: 11.30 a 12.30 horas Brasil: 11.30 a 12.30 horas Uruguay: 11.30 a 12.30 horas Paraguay: 10.30 a 11.30 horas Chile: 10.30 a 11.30 horas Bolivia: 10.30 a 11.30 horas Venezuela: 10.30 a 11.30 horas Perú: 9.30 a 10.30 horas Ecuador: 9.30 a 10.30 horas Colombia: 9.30 a 10.30 horas México: 8.30 a 9.30 horas Cómo es el circuito del GP de Brasil de la F1 El Autódromo José Carlos Pace, ubicado en la ciudad de San Pablo, fue construido 1938 y forma parte del calendario de la Fórmula Uno desde 1973. Este trazado representa un verdadero desafio para los pilotos, ya que se caracteriza por su sentido antihorario y sus significativos desniveles. Tiene un total de 15 curvas y se intercalan giros de alta y baja velocidad. Número de vueltas: 71 Longitud del circuito: 4.309km Distancia de carrera: 305.939km Récord de vuelta: 1:10.540 - Valtteri Bottas (2018)