Franco Colapinto terminó 16° en las prácticas libres del GP de Interlagos

El piloto argentino Franco Colapinto comenzó su participación en el circuito de Interlagos con la única FP en la que finalizó 16°

7 de noviembre 2025 · 13:04hs
Franco Colapinto finalizó 16° en Interlagos.

Franco Colapinto finalizó 16° en Interlagos.

Después del gran anuncio de Alpine sobre su continuidad para la próxima temporada, Franco Colapinto terminó la práctica libre en San Pablo en el puesto 16. La buena noticia es que a lo largo de la hora de prácticas el argentino fue achicando el margen con respecto a Pierre Gasly. Terminó a menos de medio segundo. El francés tuvo el mejor auto y terminó séptimo, mostrando síntomas de adaptabilidad a las mejoras y las modificaciones aerodinámicas que hicieron sus mecánicos.

Franco Colapinto terminó 16° en Brasil

McLaren, por su parte, hizo el 1-2 de la práctica con Norris y Piastri. Tercero terminó Hukenberg, con un Sauber que pronto será Audi y que redondea un buen final de temporada. Detrás, Fernando Alonso con el mejor de los Aston Martin y el local Gabriel Bortoleto con el otro Sauber. El último minuto tuvo el trompo 720º de Hamilton, que dio no una sino dos vueltas en pista y debió esforzarse para no romper el auto.

De todas maneras, el inglés avisó por radio que la parte trasera había tocado el piso. Los mecánicos de Ferrari tendrán mucho trabajo de cara a la clasificación de la sprint, que se largará a las 15.30 de la Argentina.

Franco Colapinto Interlagos San Pablo
