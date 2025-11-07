Unión se mantiene expectante por la situación de Lautaro Vargas

El lateral derecho de Unión Lautaro Vargas suma cuatro tarjetas amarillas y se presenta el dilema respecto a qué hacer en el partido ante Barracas Central

En Unión están muy atentos a la situación de Lautaro Vargas.

Lautaro Vargas fue titular en los 14 partidos que lleva disputados Unión en el Torneo Clausura. Pero de cara a lo que viene, se presenta un gran dilema.

Y es que el lateral derecho tiene cuatro tarjetas amarillas y en consecuencia habrá que ver si ante Barracas Central suma una quinta amonestación para no jugar con Belgrano y estar en condiciones de hacerlo en caso de clasificar a los playoffs.

La realidad indica que son muchas las chances de que el Tate se meta en los octavos de final, pero también es cierto que importa y mucho la posición en la que lo hace.

Por lo cual, no está en condiciones de regalar nada ni tampoco de especular mucho. Y es por eso que habrá que ver cual es la postura en este caso de Leonardo Madelón y también del futbolista.

LEER MÁS: Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

El reglamento indica que las tarjetas amarillas acumuladas en la Fase de Zonas se anulan antes del inicio de las fases finales (octavos, cuartos, semifinales y final).

Pero si suman la quinta amarilla en la última fecha, tendrán que cumplir la suspensión en la etapa siguiente, es decir en los octavos de final.

De esta manera, si Vargas es amonestado contra Barracas, cumple una fecha de suspensión con Belgrano. Pero si recibe la quinta amarilla contra el Pirata, se pierde el arranque del playoff. Ahora, si llega con cuatro tarjetas a los octavos de final, todas ellas quedan anuladas.