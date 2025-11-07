Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

El equipo francés Alpine hizo el esperado anuncio antes del GP de San Pablo y Franco Colapinto seguirá como piloto titular durante el 2026

7 de noviembre 2025 · 10:58hs
Alpine anunció que Franco Colapinto será piloto titular en la Fórmula 1 durante la temporada 2026, junto a Pierre Gasly, "aportando mayor estabilidad y continuidad al equipo de cara a la nueva era normativa". La confirmación que esperaba un país entero llegó este viernes, en la previa del inicio de la actividad para el Gran Premio de San Pablo en Brasil.

Colapinto confirmado para el 2026 en Alpine

El argentino se ganó el lugar a fuerza de resultados -de menor a mayor- desde que reemplazó a Jack Doohan tras seis carreras. Evitó graves accidentes y no registró abandonos, más allá de la no participación en Gran Bretaña por un problema en la caja de velocidades.

A pesar de no haber podido sumar puntos (llegó a ser 11° en Países Bajos), con el peor auto del campeonato, mucha menos experiencia y sin pretemporada, Colapinto estuvo a la altura de su compañero de equipo e incluso llegó a superarlo en casi la mitad de los GPs que largó.

Con su rendimiento consistente y por encima de las expectativas que le permitía el monoplaza, logró convencer a Flavio Briatore (quien ya había tomado la decisión de llevárselo de Williams y subirlo por Doohan) de que sostenerlo era la mejor opción, más allá del fuerte apoyo económico que representan sus sponsors latinoamericanos.

El año que viene será todo un desafío técnico para la F1, producto de uno de los cambios reglamentarios más importantes de toda su historia, lo que implicará 'barajar y dar de nuevo' respecto del rendimiento de los equipos. Y allí estará el pilarense de 22 años, a la espera de tener una herramienta mucho más competitiva que la actual.

Es que Alpine, por un lado, sacrificó su 2025 para invertir todo el tiempo y dinero posible en el desarrollo para 2026, mientras que también decidió cambiar el motor Renault por uno de Mercedes, que sería el más potente según distintas versiones periodísticas reafirmadas por comentarios de pilotos y personal de los equipos.

Colapinto, que terminará el 2025 con 26 GPs en el lomo, correrá el año que viene en un auto al que se adaptará desde el día uno y además ayudó a desarrollar. También hará todas las pruebas de pretemporada: cuatro días desde fines de enero en Barcelona y seis en Bahrein, durante febrero, en kilómetros clave para encontrar esa comunión necesaria con lo que será el A526.

Faltaba el anuncio, el posteo, la confirmación... Se hizo esperar. Muchos sacaron cuentas, buscaron señales ocultas y no estaban tan equivocados, porque el anuncio definitivo estuvo cargado de simbolismos: se hizo el 7/11/25, cuya suma da #43 -su número-, y a las 10 (por Gasly) y 43 minutos de la Argentina.

