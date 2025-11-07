Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Colapinto: "Va a ser un año mejor, el auto es mucho más prometedor"

Luego de ser confirmado como piloto titular en 2026, Franco Colapinto se mostró esperanzado con el rendimiento del Alpine para el próximo año

7 de noviembre 2025 · 11:48hs
Franco Colapinto con su familia luego de ser confirmado como piloto titular durante el 2026.

Franco Colapinto con su familia luego de ser confirmado como piloto titular durante el 2026.

Franco Colapinto fue confirmado por la escudería Alpine como piloto titular para la temporada 2026 de Fórmula 1, en un anuncio realizado en la previa del Gran Premio de Brasil. Entre expectativas y un marcado orgullo personal, el argentino realizó una conferencia de prensa.

La palabra de Colapinto luego de la confirmación

“Estoy muy contento, la verdad que muy feliz de que se haya cerrado todo, de estar en el 2026, mi primera temporada completa de Fórmula 1, y eso me da mucha tranquilidad”, expresó.

En diálogo con la prensa acreditada en Interlagos, el piloto describió el paso que lo llevará de ser reserva a titular: “Va a ser un año mucho mejor que el 2025. El auto es mucho más prometedor, tiene cosas y soluciones comparado con los problemas que estamos teniendo este año, así que con muchas ganas de empezar y ojalá tener un gran año”.

La selección anticipada de pilotos para el año siguiente aportó, según Colapinto, un beneficio directo al ambiente interno del equipo: “Creo que trae un poco de tranquilidad para todos dentro del equipo, no solamente para los argentinos, para mí, para los fanáticos. Saber ya que los dos pilotos con los que estamos trabajando van a ser los del año que viene, es mucho más fácil para el equipo para seguir enfocados en mejorar”.

El equipo francés enfrenta una temporada complicada, reconocida por el propio piloto: “Estamos laburando mucho porque no estamos donde queremos estar. Está siendo una temporada frustrante y estamos trabajando en mejorar eso para todo el equipo, para todos en Enstone”.

Uno de los aspectos que más remarcó el joven piloto fue la importancia de contar con tiempo suficiente para adaptarse al nuevo monoplaza y al funcionamiento de Alpine: “El auto es mucho más prometedor, tiene cosas y soluciones comparado con los problemas que estamos teniendo este año. Mucho simulador. Empezamos muy temprano, a trabajar para el año que viene. Creo que va a ser uno de los años más ocupados en cuanto a días en la fábrica y trabajo con el equipo”.

En cuanto a los objetivos, Colapinto sostuvo: “Estamos acá para ganar, pero es difícil ganar en la Fórmula 1 y estamos trabajando mucho para tener buenos resultados. Lo que sé es que va a ser mejor que este año y el auto se ve más competitivo”.

El piloto valoró especialmente la confirmación temprana del equipo con vistas al próximo campeonato: “Tener un año entero trae tranquilidad y te deja pensar en otras cosas que capaz yo tenía muy presentes antes”.

Franco Colapinto año Alpine
Noticias relacionadas
galperin insinua la continuidad de franco colapinto en alpine

Galperín insinúa la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

pirelli ajusta su estrategia en interlagos: compuestos mas duros y atencion al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

calendario del gp de brasil con franco colapinto: dias, horas y como ver en vivo la formula 1

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

colapinto vibra con interlagos: el piloto argentino que vuelve a sentirse en casa

Colapinto vibra con Interlagos: el piloto argentino que vuelve a sentirse "en casa"

Lo último

Por el Oficial A2 hubo festejos de Colón, República, CUST B y Regatas Coronda

Por el Oficial A2 hubo festejos de Colón, República, CUST B y Regatas Coronda

La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: Será la Corte la que deba resolver

La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: "Será la Corte la que deba resolver"

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Último Momento
Por el Oficial A2 hubo festejos de Colón, República, CUST B y Regatas Coronda

Por el Oficial A2 hubo festejos de Colón, República, CUST B y Regatas Coronda

La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: Será la Corte la que deba resolver

La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: "Será la Corte la que deba resolver"

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

Abuso en el jardín Ceferino Namuncurá: las razones de la sentencia al docente santafesino

Abuso en el jardín Ceferino Namuncurá: las razones de la sentencia al docente santafesino

Ovación
Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

Colapinto: Va a ser un año mejor, el auto es mucho más prometedor

Colapinto: "Va a ser un año mejor, el auto es mucho más prometedor"

Franco Colapinto terminó 16° en las prácticas libres del GP de Interlagos

Franco Colapinto terminó 16° en las prácticas libres del GP de Interlagos

Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos