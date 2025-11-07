Colapinto: "Va a ser un año mejor, el auto es mucho más prometedor"

Luego de ser confirmado como piloto titular en 2026, Franco Colapinto se mostró esperanzado con el rendimiento del Alpine para el próximo año

Franco Colapinto fue confirmado por la escudería Alpine como piloto titular para la temporada 2026 de Fórmula 1, en un anuncio realizado en la previa del Gran Premio de Brasil. Entre expectativas y un marcado orgullo personal, el argentino realizó una conferencia de prensa.

“Estoy muy contento, la verdad que muy feliz de que se haya cerrado todo, de estar en el 2026, mi primera temporada completa de Fórmula 1, y eso me da mucha tranquilidad”, expresó.

En diálogo con la prensa acreditada en Interlagos, el piloto describió el paso que lo llevará de ser reserva a titular: “Va a ser un año mucho mejor que el 2025. El auto es mucho más prometedor, tiene cosas y soluciones comparado con los problemas que estamos teniendo este año, así que con muchas ganas de empezar y ojalá tener un gran año”.

La selección anticipada de pilotos para el año siguiente aportó, según Colapinto, un beneficio directo al ambiente interno del equipo: “Creo que trae un poco de tranquilidad para todos dentro del equipo, no solamente para los argentinos, para mí, para los fanáticos. Saber ya que los dos pilotos con los que estamos trabajando van a ser los del año que viene, es mucho más fácil para el equipo para seguir enfocados en mejorar”.

El equipo francés enfrenta una temporada complicada, reconocida por el propio piloto: “Estamos laburando mucho porque no estamos donde queremos estar. Está siendo una temporada frustrante y estamos trabajando en mejorar eso para todo el equipo, para todos en Enstone”.

Uno de los aspectos que más remarcó el joven piloto fue la importancia de contar con tiempo suficiente para adaptarse al nuevo monoplaza y al funcionamiento de Alpine: “El auto es mucho más prometedor, tiene cosas y soluciones comparado con los problemas que estamos teniendo este año. Mucho simulador. Empezamos muy temprano, a trabajar para el año que viene. Creo que va a ser uno de los años más ocupados en cuanto a días en la fábrica y trabajo con el equipo”.

En cuanto a los objetivos, Colapinto sostuvo: “Estamos acá para ganar, pero es difícil ganar en la Fórmula 1 y estamos trabajando mucho para tener buenos resultados. Lo que sé es que va a ser mejor que este año y el auto se ve más competitivo”.

El piloto valoró especialmente la confirmación temprana del equipo con vistas al próximo campeonato: “Tener un año entero trae tranquilidad y te deja pensar en otras cosas que capaz yo tenía muy presentes antes”.