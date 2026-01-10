Uno Santa Fe | Ovación | Matko Miljevic

Por qué Matko Miljevic aún no firmó con Racing pese al acuerdo con Huracán

Racing y Huracán ya cerraron la transferencia de Matko Miljevic, pero una cuestión administrativa retrasó la revisión médica y postergó la firma del contrato.

Ovación

Por Ovación

10 de enero 2026 · 18:30hs
Por qué Matko Miljevic aún no firmó con Racing pese al acuerdo con Huracán

Aunque Racing tiene todo acordado con Huracán por la incorporación de Matko Miljevic, el mediocampista ofensivo todavía no pudo sumarse al plantel. El motivo no responde a diferencias contractuales ni deportivas, sino a una demora burocrática que impidió realizar en tiempo y forma la revisión médica, paso previo a la firma.

Tras varios días de negociaciones y algunas idas y vueltas, las dirigencias de Racing y Huracán alcanzaron un entendimiento definitivo el viernes por la noche. Incluso, durante una reunión entre los presidentes Diego Milito y Abel Poza, el pase llegó a estar en duda antes de reactivarse horas más tarde.

Finalmente, la operación quedó cerrada, aunque el horario en el que se rubricó el acuerdo impidió que el futbolista pudiera acceder de inmediato a los estudios médicos requeridos.

La revisión médica de Matko Miljevic

La intención inicial de Racing era que Miljevic se realizara los estudios médicos a comienzos de la semana, junto a otros refuerzos que ya se incorporaron a la pretemporada. Sin embargo, la falta de turnos disponibles obligó a postergar ese trámite hasta el inicio de la próxima semana. Hasta que ese paso no se complete, el mediocampista de 24 años no podrá firmar su contrato ni quedar oficialmente habilitado para entrenarse con el plantel profesional.

Mientras aguarda la revisión médica, Miljevic analiza las opciones para no perder ritmo futbolístico. Una de las posibilidades es viajar a Asunción y sumarse de manera provisoria a los trabajos del equipo que conduce Gustavo Costas, que tiene programado un amistoso ante Universidad de Chile el próximo 18 de enero.

La otra alternativa es esperar el regreso del plantel académico, incorporarse directamente en el Predio Tita Mattiussi y sumarse luego a la gira de preparación en territorio chileno.

Matko Miljevic Racing Huracán
Noticias relacionadas
Inter Miami pretende a Matko Miljevic.

Inter Miami se sumó a la pelea por Matko Miljevic

Después de varios días de negociaciones, Sebastián Boselli se convirtió en nuevo jugador de Estudiantes.

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

tiempo de revanchas en el regional amateur para los equipos de san justo

Tiempo de revanchas en el Regional Amateur para los equipos de San Justo

suiza y polonia jugaran la final de la united cup 2026

Suiza y Polonia jugarán la final de la United Cup 2026

Lo último

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Último Momento
Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Roma ganó con autoridad ante Sassuolo y se mantiene en la pelea en la Serie A

Roma ganó con autoridad ante Sassuolo y se mantiene en la pelea en la Serie A

Villarreal se afirma en el podio y Betis desperdicia una chance clave en LaLiga

Villarreal se afirma en el podio y Betis desperdicia una chance clave en LaLiga

Ovación
Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Claudio Corvalán, entre Quilmes y un nudo que Unión debe desatar

Claudio Corvalán, entre Quilmes y un nudo que Unión debe desatar

Olmedo se la juega: Desde el primer día quise venir a Colón, porque es muy grande

Olmedo se la juega: "Desde el primer día quise venir a Colón, porque es muy grande"

Se abrió la venta de entradas de Unión para el partido ante Alianza Lima en Uruguay

Se abrió la venta de entradas de Unión para el partido ante Alianza Lima en Uruguay

Se viene en Colón la semana de máxima exigencia física en la pretemporada

Se viene en Colón la semana de máxima exigencia física en la pretemporada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"