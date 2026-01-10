Por qué Matko Miljevic aún no firmó con Racing pese al acuerdo con Huracán

Racing y Huracán ya cerraron la transferencia de Matko Miljevic, pero una cuestión administrativa retrasó la revisión médica y postergó la firma del contrato.

Aunque Racing tiene todo acordado con Huracán por la incorporación de Matko Miljevic , el mediocampista ofensivo todavía no pudo sumarse al plantel. El motivo no responde a diferencias contractuales ni deportivas, sino a una demora burocrática que impidió realizar en tiempo y forma la revisión médica , paso previo a la firma.

Tras varios días de negociaciones y algunas idas y vueltas, las dirigencias de Racing y Huracán alcanzaron un entendimiento definitivo el viernes por la noche. Incluso, durante una reunión entre los presidentes Diego Milito y Abel Poza , el pase llegó a estar en duda antes de reactivarse horas más tarde.

Finalmente, la operación quedó cerrada, aunque el horario en el que se rubricó el acuerdo impidió que el futbolista pudiera acceder de inmediato a los estudios médicos requeridos.

La revisión médica de Matko Miljevic

La intención inicial de Racing era que Miljevic se realizara los estudios médicos a comienzos de la semana, junto a otros refuerzos que ya se incorporaron a la pretemporada. Sin embargo, la falta de turnos disponibles obligó a postergar ese trámite hasta el inicio de la próxima semana. Hasta que ese paso no se complete, el mediocampista de 24 años no podrá firmar su contrato ni quedar oficialmente habilitado para entrenarse con el plantel profesional.

Mientras aguarda la revisión médica, Miljevic analiza las opciones para no perder ritmo futbolístico. Una de las posibilidades es viajar a Asunción y sumarse de manera provisoria a los trabajos del equipo que conduce Gustavo Costas, que tiene programado un amistoso ante Universidad de Chile el próximo 18 de enero.

La otra alternativa es esperar el regreso del plantel académico, incorporarse directamente en el Predio Tita Mattiussi y sumarse luego a la gira de preparación en territorio chileno.