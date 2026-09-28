Se confirmaron los horarios para los amistosos de la Selección Argentina

A pocos días de los compromisos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín todavía no se conocía la hora de inicio de los partidos. El último de los tres amistosos será la despedida de Messi con la camiseta del combinado nacional.

Se dieron a conocer los horarios de los amistosos que jugará la Selección Argentina.

La AFA dio a conocer los horarios para los próximos tres partidos amistosos que la Selección Argentina disputará en la Fecha FIFA. Si bien desde hace varios días se conocen los rivales y estadios, restaba la confirmación oficial del itinerario para los diferentes compromisos.

El primer encuentro será ante Bolivia, el miércoles a las 21 en Córdoba, y luego chocará con Burkina Faso, el sábado a la misma hora en la cancha de River . Finalmente enfrentará a Benín, el martes 6 de octubre a las 20 también en el Monumental, en lo que será la despedida de Lionel Messi.

Más allá de que era un hecho que los tres partidos iban a disputarse por la noche, faltaba dar a conocer el horario exacto para el arranque de cada uno de los compromisos. Incluso era llamativo que ante la proximidad de los eventos todavía no estuviera definido el momento exacto del pitado inicial.

Venta de entradas para los amistosos de la Selección Argentina

Argentina vs. Bolivia

Estadio Mario Alberto Kempes

Popular $90.000

Menor a poluar (de 3 a 10 años): $ 25.000

Platea Gasparini: $140.000

Platea Ardiles: $170.000

*Venta de Entradas exclusivamente por Deportick

*Menores: a partir de 3 años abonan platea (Completa).

*Discapacitados: deben gestionar su ingreso en Deportick durante la venta general. No tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

Argentina vs. Burkina Faso

Estadio Monumental

Popular: $ 90.000

Menor a popular: ( 3 a 10 años) $ 29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $ 180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $ 320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano: $ 320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano: $ 450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano $ 480.000

*Venta de Entradas exclusivamente por Deportick

*Menores: a partir de 3 años abonan platea (Completa).

*Discapacitados: deben gestionar su ingreso en Deportick durante la venta general. No tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

Argentina vs. Benín

Estadio Monumental

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