En la derrota de Colón ante Godoy Cruz, el equipo sabalero fue perjudicado, luego de que le anularan un gol a Agustín Toledo por una posición adelantada que no existía.
¿Cambió algo después de la queja del presidente de Colón José Alonso?
Luego del partido ante Godoy Cruz en el que Colón fue perjudicado, el presidente sabalero alzó la voz y en los cotejos siguientes el Sabalero fue favorecido
Por Ovación
Alonso alzó la voz y ahora Colón se vio favorecido
En consecuencia, minutos después de finalizar el cotejo, el presidente rojinegro José Alonso salió a hablar y expresó: "No se puede analizar ningún partido cuando ocurren estas injusticias. Tremenda injusticia y evidente".
Para luego agregar: "Acá nos limitaron, las determinaciones fueron totalmente injustas y condicionaron el partido. Esto es una queja de Colón a la terna arbitral por el condicionamiento que ha tenido".
Pero no fue lo único que dijo Alonso que luego manifestó: "Esto ya es impertinente, es impúdico lo que está ocurriendo con Colón en este campeonato, porque no es ahora, ha ocurrido en otros partidos también".
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Y finalizó: "Hay que abrir los ojos y tendré que ir a los lugares a los que tendré que ir más fuerte, hasta las últimas consecuencias, aunque sea caro el desgaste que uno tenga como dirigente".
Lo cierto es que luego de aquellas declaraciones altisonantes de Alonso, Colón disputó dos partidos más y en ambos contó con fallos favorables por parte de los árbitros y jueces de línea.
Frente a Los Andes, el árbitro Bryan Ferreyra sancionó un penal en favor de Colón, por un leve desplazamiento del defensor Daniel Franco a Julián Marcioni. Un empujoncito de los que hay varios por partido y casi nunca se cobran.
En tanto que en los minutos finales del partido, el asistente 2 Matías Bianchi le anuló un gol a Los Andes en el que el futbolista Axel Valdez Chamorro estaba habilitado.
Otra de las acciones en las que el Sabalero fue favorecido, se dio también en el complemento, cuando Matías Muñoz estando amonestado, cometió una dura infracción merecedora de una segunda amarilla que el árbitro ignoró.
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En tanto que frente a All Boys el asistente 2 Lucas Ripoli le anuló dos goles al elenco local por posiciones adelantadas de Matías Nouet e Iván Zafarana.
En la primera acción la sensación es que Nouet estaba habilitado luego de que Santiago Apa bajara el balón de cabeza y el delantero definiera ante la salida de Tomás Giménez.
Y en la segunda, la posición del marcador central Iván Zafarana puede resultar más dudosa, cuando ingresando por el sector derecho remata cruzado para vencer a Giménez.
El final fue escandaloso, con todos los jugadores de All Boys y cuerpo técnico increpando a Ripoli, que le impidió al equipo local sumar los tres puntos.
Casualidad o no, lo cierto es que luego de la queja de Alonso por los arbitrajes que habían perjudicado a Colón, en las últimas dos fechas, el Sabalero se vio favorecido por los fallos arbitrales.