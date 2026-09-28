Uno Santa Fe | Ovación | Vojvoda

Tras la derrota ante Boca, Vojvoda dejó de ser el entrenador de Racing

La dirigencia de Racing terminó por definir la salida del DT y ahora evalúa distintas alternativas para su reemplazo

28 de septiembre 2026 · 12:24hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el DT de Racing.

Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el DT de Racing.

Se viven horas convulsionadas en Racing donde la dirigencia decidió que Juan Pablo Vojvoda no siga en el cargo, tras la dura caída en la Copa Argentina, ante Boca. El DT se quedó sin apoyo y su lugar será ocupado por la dupla interina que integran Sebastián Romero y Luciano Aued.

Vojvoda dejó de ser el DT de Racing

Más allá de que lo consideran un técnico serio y trabajador, en la cúpula académica ya no tenía más crédito. Por eso, en una reunión en las próximas horas le comunicarán la decisión.

En tanto, los altos mandos del club no perdieron tiempo y realizaron sondeos informales con tres viejos conocidos de la casa. Eduardo “Chacho” Coudet, Luis Zubeldía y Sebastián Beccacece fueron contactados de urgencia, respaldados por sus exitosos ciclos previos en la Academia.

Sin embargo, los tres rechazaron la propuesta ya que no quieren dirigir en la Argentina. Chaco viene de una mala experiencia en River, mientras que Beccacece y Zubeldía no dirigen desde hace tiempo en nuestro fútbol.

Ante esta situación, la dirigencia piensa en un interinato hasta fin de año. Los elegidos serían “Chirola” Romero y Luciano Aued, quienes están a cargo de la Reserva y vienen de ser campeones. Aprovecharían este tiempo para reforzar la presencia de juveniles en el equipo principal, uno de los firmes deseos de Diego Milito.

Esta situación le daría tiempo a la dirigencia para pensar en la próxima temporada y volver a intentar con técnicos que siempre estuvieron en el radar como Guillermo Barros Schelotto (Vélez) y Nicolás Diez (Argentinos Juiors), que era prioridad tras la salida de Costas.

La traba principal con ambos entrenadores radica en que actualmente se encuentran con trabajo y compromisos asumidos en sus instituciones. Por este motivo, la dirigencia académica no descarta montar un operativo de seducción para abrocharlos recién con vistas al inicio del 2027.

La derrota en la Copa Argentina era la última posibilidad concreta de llegar a una copa en 2027. Ahora, necesita prácticamente un milagro para arañar la clasificación a través de la tabla anual ya que está obligado a ganar los cinco partidos que le quedan disputar en el torneo para mantener viva una remota ilusión.

En el Clausura, el presente de la Academia es desolador: está anteúltimo en la Zona B y sus chances de avanzar a los octavos de final son cada vez menores. Tiene tan solo ocho puntos en 10 fechas, con dos victorias, dos empates y seis derrotas.

Vojvoda Racing Boca
Noticias relacionadas
el milagro que necesita racing para disputar un torneo internacional en 2027

El milagro que necesita Racing para disputar un torneo internacional en 2027

el boca de arruabarrena estira el invicto y suena con una historica cuadruple corona

El Boca de Arruabarrena estira el invicto y sueña con una histórica cuádruple corona

la ruta hacia primera: asi se jugara el reducido por el segundo ascenso

La ruta hacia Primera: así se jugará el Reducido por el segundo ascenso

las medidas que podria tomar alpine con colapinto tras el accidente en baku

Las medidas que podría tomar Alpine con Colapinto tras el accidente en Bakú

Lo último

El único que queda en capilla en Colón para el duelo crucial ante Estudiantes (BA)

El único que queda en capilla en Colón para el duelo crucial ante Estudiantes (BA)

Unión quiere dar vuelta la página y recuperar terreno ante Boca

Unión quiere dar vuelta la página y recuperar terreno ante Boca

Gustavo Alfaro anticipó su retiro: Paraguay va a ser mi último trabajo

Gustavo Alfaro anticipó su retiro: "Paraguay va a ser mi último trabajo"

Último Momento
El único que queda en capilla en Colón para el duelo crucial ante Estudiantes (BA)

El único que queda en capilla en Colón para el duelo crucial ante Estudiantes (BA)

Unión quiere dar vuelta la página y recuperar terreno ante Boca

Unión quiere dar vuelta la página y recuperar terreno ante Boca

Gustavo Alfaro anticipó su retiro: Paraguay va a ser mi último trabajo

Gustavo Alfaro anticipó su retiro: "Paraguay va a ser mi último trabajo"

Unión busca potenciar su cantera y ya tiene nuevos juveniles en el radar para Primera

Unión busca potenciar su cantera y ya tiene nuevos juveniles en el radar para Primera

El otro escaso aspecto positivo que Colón puede rescatar del empate ante All Boys

El otro escaso aspecto positivo que Colón puede rescatar del empate ante All Boys

Ovación
Colón se encamina a cambiar de marca de indumentaria para 2027

Colón se encamina a cambiar de marca de indumentaria para 2027

La ruta hacia Primera: así se jugará el Reducido por el segundo ascenso

La ruta hacia Primera: así se jugará el Reducido por el segundo ascenso

La Selección Argentina retoma los entrenamientos y ya piensa en el amistoso ante Bolivia

La Selección Argentina retoma los entrenamientos y ya piensa en el amistoso ante Bolivia

Colón después de 31 fechas: la comparación con 2024 y 2025 que marca su presente

Colón después de 31 fechas: la comparación con 2024 y 2025 que marca su presente

Colón y un puntito que luego se transformó en un puntazo

Colón y un puntito que luego se transformó en un puntazo

Policiales
Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Monte Vera: cayó preso por lesiones y amenazas contra su mujer e incautaron armas

Monte Vera: cayó preso por lesiones y amenazas contra su mujer e incautaron armas

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Escenario
Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026