Torneo Prefederal: Gimnasia superó a República en el inicio de la segunda rueda Gimnasia superó a República del Oeste por 83-57, en el Ricardo Crespi, en el inicio de la segunda rueda del Torneo Prefederal. Por Ovación 18 de septiembre 2026 · 12:26hs

En el gimnasio Ricardo Crespi, Gimnasia superó con amplitud a República del Oeste y los dos, al menos por unas horas, son punteros de la zona B del Torneo Prefederal.

Además, en caso de empate al final de la fase regular, la diferencia será para el Mensana. También hay que destacar que fue figura Estanislao Crespi, en su regreso al club tras su paso por el básquet chileno.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 7 Jueves 17 de septiembre Gimnasia 83 (Estanislao Crespi 19) - República del Oeste 57 (Franco Albizzatti 14) Viernes 18 de septiembre 21.30 Rivadavia Juniors vs. CUST A 21.30 Almagro A vs. Banco Provincial 21.30 Colón (SJ) vs. Colón (SF) 21.30 Alma Juniors vs. El Quillá 21.30 Sanjustino vs. Unión (SF) TABLA DE POSICIONES ZONA A: Almagro A y Rivadavia 11 (5-1); Banco 10 (4-2); CUST A y Colón (SJ) 8 (2-4); Colón (SF) 6 (0-6) ZONA B: Gimnasia y República del Oeste 11 (4-3); Alma Juniors 10 (4-2); Sanjustino y Unión (SF) 9 (3-3); El Quillá 7 (1-5)