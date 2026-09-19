Este viernes se disputaron cinco partidos para cerrar la primera rueda de las revanchas en el Torneo Oficial Prefederal.
Torneo Prefederal: se completó la Fecha 7 de la fase regular
Almagro A y Alma Juniors volvieron a ganar y mandan en las zonas A y B, respectivamente, del Prefederal. También festejaron Sanjustino, Colón (SJ) y Rivadavia.
Por Ovación
Sanjustino, reciente campeón del Súper 8, superó a Unión (SF). Además festejaron: Almagro A. Alma Juniors, Colón (SJ) y Rivadavia Juniors.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 7
Jueves 17 de septiembre
Gimnasia 83 (Estanislao Crespi 19) - República del Oeste 57 (Franco Albizzatti 14)
Viernes 18 de septiembre
Rivadavia Juniors 103 (Estanislao Verga 17) - CUST A 66 (Ulises Rodríguez 12)
Almagro A 74 (Rodrigo Riquelme 22) - Banco Provincial 72 (Conrado Guini 21)
Colón (SJ) 75 (Franco De Jesús 13) - Colón (SF) 72 (Adrián Herrera 27)
Alma Juniors 84 (Nicolás Bravo 20) - El Quillá 54 (Iñaki Uriona 17)
Sanjustino 94 (Matías Fleury 13) - Unión (SF) 75 (Agustín Ferrari 19)
TABLA DE POSICIONES
ZONA A: Almagro A y Rivadavia 13 (6-1); Banco 11 (4-3); Colón (SJ) 10 (3-4); CUST A 9 (2-5); Colón (SF) 7 (0-7)
ZONA B: Alma Juniors 12 (5-2); Gimnasia, Sanjustino y República del Oeste 11 (4-3); Unión (SF) 10 (3-4); El Quillá 8 (1-6)