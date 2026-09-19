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Torneo Prefederal: se completó la Fecha 7 de la fase regular

Almagro A y Alma Juniors volvieron a ganar y mandan en las zonas A y B, respectivamente, del Prefederal. También festejaron Sanjustino, Colón (SJ) y Rivadavia.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2026 · 09:35hs
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Torneo Prefederal: se completó la Fecha 7 de la fase regular

Este viernes se disputaron cinco partidos para cerrar la primera rueda de las revanchas en el Torneo Oficial Prefederal.

Sanjustino, reciente campeón del Súper 8, superó a Unión (SF). Además festejaron: Almagro A. Alma Juniors, Colón (SJ) y Rivadavia Juniors.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 7

Jueves 17 de septiembre

Gimnasia 83 (Estanislao Crespi 19) - República del Oeste 57 (Franco Albizzatti 14)

Viernes 18 de septiembre

Rivadavia Juniors 103 (Estanislao Verga 17) - CUST A 66 (Ulises Rodríguez 12)

Almagro A 74 (Rodrigo Riquelme 22) - Banco Provincial 72 (Conrado Guini 21)

Colón (SJ) 75 (Franco De Jesús 13) - Colón (SF) 72 (Adrián Herrera 27)

Alma Juniors 84 (Nicolás Bravo 20) - El Quillá 54 (Iñaki Uriona 17)

Sanjustino 94 (Matías Fleury 13) - Unión (SF) 75 (Agustín Ferrari 19)

TABLA DE POSICIONES

ZONA A: Almagro A y Rivadavia 13 (6-1); Banco 11 (4-3); Colón (SJ) 10 (3-4); CUST A 9 (2-5); Colón (SF) 7 (0-7)

ZONA B: Alma Juniors 12 (5-2); Gimnasia, Sanjustino y República del Oeste 11 (4-3); Unión (SF) 10 (3-4); El Quillá 8 (1-6)

Prefederal Almagro Alma Juniors
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