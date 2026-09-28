Colón después de 31 fechas: la comparación con 2024 y 2025 que marca su presente

La comparación permite poner en perspectiva la campaña actual de Colón. Tras 31 jornadas, el equipo suma los mismos 49 puntos que tenía en 2024.

Colón cerró la fecha 31 de la Primera Nacional 2026 con 49 puntos y ubicado en el quinto lugar de la Zona A, después del empate 0-0 ante All Boys en Floresta. El registro del Sabalero es de 13 victorias, 10 empates y 8 derrotas, con 38 goles convertidos y 25 recibidos.

A partir de un gráfico presentado por Sol Play FM 91.5, la comparación con las dos temporadas anteriores permite dimensionar cómo fue cambiando el recorrido del equipo en el mismo punto del campeonato.

En 2024, Colón también tenía 49 puntos después de 31 partidos y ocupaba el quinto puesto de la Zona B. Sin embargo, había conseguido más triunfos: 14, contra siete empates y 10 derrotas. Además, había convertido 35 goles y recibido 22. Aquella campaña tuvo a Iván Delfino, Rodolfo De Paoli, Martín Minella (interino) y Diego Osella como entrenadores.

UNO Santa Fe | José Busiemi

En aquella temporada, Colón se encontraba en plena pelea por los puestos superiores de su zona. De hecho, tras la fecha 31, el Sabalero permanecía quinto con 49 unidades y a cinco puntos del líder Nueva Chicago.

La enorme diferencia con el Colón de 2025

El contraste más fuerte aparece al mirar lo ocurrido un año después. Tras 31 fechas de la temporada 2025, Colón apenas había sumado 28 puntos, producto de ocho victorias, cuatro empates y 19 derrotas. En aquel momento había marcado solamente 21 goles y recibido 38.

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La campaña tuvo cuatro entrenadores: Ariel Pereyra, Andrés Yllana, Martín Minella y Ezequiel Medrán. El equipo transitó una temporada muy complicada y se encontraba en el 16° lugar de la Zona B, una posición que reflejaba la distancia existente respecto del rendimiento que había mostrado el año anterior.

En septiembre de 2025, Colón estaba justamente en plena pelea por evitar los últimos lugares de la tabla: tenía 28 puntos y se encontraba 17° en la Zona B en ese momento de la competencia.

2026: mismos puntos que en 2024, pero otra distribución

El dato que sobresale de la comparación es que Colón volvió a alcanzar los 49 puntos después de 31 fechas, exactamente la misma cantidad que había conseguido en 2024.

La campaña actual, conducida primero por Ezequiel Medrán y luego por Iván Delfino, presenta una particularidad: tiene una victoria menos y tres empates más que aquel Colón de 2024, además de dos derrotas menos.

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También convirtió tres goles más que en 2024, aunque recibió tres más. El balance actual es de +13, producto de 38 goles a favor y 25 en contra.

Y hay otro dato que contextualiza el presente: Colón está quinto en la Zona A con 49 puntos, mientras que Deportivo Madryn aparece cuarto, a una unidad, después de completarse la fecha 31.

Los números permiten así mirar el actual recorrido sabalero desde otra perspectiva: después de 31 fechas, Colón recuperó una cantidad de puntos que ya había alcanzado en 2024, quedó muy lejos de la realidad deportiva de 2025 y llega a las últimas jornadas nuevamente involucrado en la pelea por los puestos de Reducido.