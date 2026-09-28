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Madelón y Unión, frente a un escenario que vuelve a exigir una reacción

Después de hilvanar tres triunfos consecutivos, Unión volvió a entrar en una etapa de irregularidad, con dos derrotas seguidas y problemas que se repiten en defensa.

Ovación

Por Ovación

28 de septiembre 2026 · 12:54hs
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Madelón y Unión, frente a un escenario que vuelve a exigir una reacción

Unión había conseguido recuperar terreno con tres victorias consecutivas, pero ese envión quedó atrás. Primero cayó ante Talleres en Córdoba y luego sufrió una nueva derrota frente a Independiente en el 15 de Abril, resultados que volvieron a dejar al equipo de Leonardo Madelón fuera de los puestos de playoffs.

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El Tatengue quedó a tres puntos de Newell's, que ocupa el último lugar de clasificación, mientras que el objetivo de alcanzar una plaza para las copas aparece cada vez más distante. Además, el promedio comienza a transformarse en otro elemento de preocupación.

El recambio, en el centro de la escena en Unión

Uno de los principales problemas que atraviesa Unión está en su estructura defensiva, donde el recambio se hizo sentir con fuerza. El equipo mantiene su capacidad para convertir, pero también recibe demasiado y esa combinación explica buena parte de la irregularidad.

El cambio también alcanzó al mediocampo. Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira buscan asumir un protagonismo que antes tenían Mauro Pittón y Rafael Profini, una dupla que había adquirido un peso importante en el funcionamiento del equipo. El desajuste entre ambas líneas terminó repercutiendo en el rendimiento general.

Madelón, incluso, reconoció en sus últimas conferencias que llegó a pensar en dar un paso al costado ante la sangría que sufrió el plantel. Ahora, además, los resultados empiezan a colocar al entrenador ante un escenario de mayor presión.

Boca, una prueba de máxima exigencia para Unión

El próximo desafío será mayúsculo: Unión visitará a Boca este viernes desde las 21.30 en La Bombonera, ante un rival que llega fortalecido después de sus últimos resultados. El Tatengue aparece como punto de partida en un escenario donde necesitará recuperar solidez y volver a sumar.

Y el calendario no dará demasiado margen. Después de Boca llegará Defensa y Justicia, el viernes 9 de octubre desde las 21.45 en el 15 de Abril. Ese partido podría adquirir una importancia especial para la continuidad del ciclo Madelón si Unión no consigue revertir su presente en La Bombonera.

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El equipo ya atravesó una situación similar durante este Clausura, cuando perdió ante Central Córdoba y San Lorenzo de manera consecutiva. Aquella crisis encontró una respuesta en Mar del Plata, donde Unión dio vuelta un partido que parecía perdido ante Aldosivi después de un primer tiempo para el olvido.

Ahora deberá encontrar nuevamente esa reacción. Los objetivos trazados por Madelón —entre ellos, pelear por una clasificación a una copa— empiezan a quedar cada vez más lejos, mientras la falta de regularidad y los problemas defensivos vuelven a poner al Tatengue frente a un momento determinante

Unión Madelón Boca
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