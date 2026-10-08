Prefederal: Sanjustino sigue de racha y también festejaron Colón y Gimnasia

Sanjustino no detiene su andar arrollador antes del segundo Clásico y de jugar la Copa Santa Fe. Resultados y posiciones del Prefederal

El Prefederal de de la ASB volvió a tener una jornada con protagonismo para los equipos de la región. Sanjustino, Colón de San Justo y Gimnasia consiguieron triunfos importantes para mantenerse firmes en la competencia, en una fecha que empieza a marcar el camino hacia la definición de la fase regular.

El gran presente sigue teniendo como protagonista a Sanjustino. El conjunto matador no afloja después de haber conquistado el Súper 8 y prolongó su buen momento con una nueva victoria en el Prefederal. El campeón continúa demostrando que atraviesa un momento de plena confianza y llega con el ánimo en alto a los próximos desafíos.

Para Sanjustino, además, se viene una agenda especial. El equipo se prepara para afrontar el segundo Clásico y posteriormente tendrá otro compromiso de jerarquía con su participación en la Copa Santa Fe, por lo que la seguidilla de partidos pondrá a prueba la profundidad de su plantel.

También hubo festejos para Colón de San Justo, que logró quedarse con un triunfo que le permite seguir prendido en la pelea y sostener sus aspiraciones dentro del certamen. El conjunto sabalero busca consolidarse en la tabla y llegar de la mejor manera a la etapa decisiva.

Por su parte, Gimnasia también hizo los deberes y sumó una victoria que le permite mirar con mayor optimismo lo que viene. El conjunto mensana continúa en carrera y sabe que cada partido adquiere una importancia mayor a medida que avanza el torneo.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL – FECHA 11

Miércoles 7 de octubre

Sanjustino 90 (Lucas Musante 24) - República del Oeste 77 (Guido Baldani 21)

El Quillá 56 (Matías Manattini 15) - Gimnasia 68 (León Alfonso 20)

Colón (SJ) 64 (Agustín Barros 19) - CUST A 56 (Ulises Rodríguez 16)

Viernes 9 de octubre

21.30 Banco Provincial vs. Rivadavia Juniors

21.45 Unión (SF) vs. Alma Juniors (en República del Oeste)

21.30 Colón (SF) vs. Almagro A

ZONA A: Almagro A 19 (9-1); Rivadavia 18 (8-2); Banco 16 (6-4); CUST A y Colón (SJ) 15 (4-7); Colón (SF) 10 (0-10)

ZONA B: Sanjustino 19 (8-3); Alma Juniors 17 (7-3); Gimnasia 17 (6-5); República del Oeste 16 (5-6); Unión (SF) 15 (5-5); El Quillá 12 (1-10)