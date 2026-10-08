Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Prefederal: Sanjustino sigue de racha y también festejaron Colón y Gimnasia

Sanjustino no detiene su andar arrollador antes del segundo Clásico y de jugar la Copa Santa Fe. Resultados y posiciones del Prefederal

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2026 · 14:55hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Prefederal: Sanjustino sigue de racha y también festejaron Colón y Gimnasia

El Prefederal de de la ASB volvió a tener una jornada con protagonismo para los equipos de la región. Sanjustino, Colón de San Justo y Gimnasia consiguieron triunfos importantes para mantenerse firmes en la competencia, en una fecha que empieza a marcar el camino hacia la definición de la fase regular.

El gran presente sigue teniendo como protagonista a Sanjustino. El conjunto matador no afloja después de haber conquistado el Súper 8 y prolongó su buen momento con una nueva victoria en el Prefederal. El campeón continúa demostrando que atraviesa un momento de plena confianza y llega con el ánimo en alto a los próximos desafíos.

Para Sanjustino, además, se viene una agenda especial. El equipo se prepara para afrontar el segundo Clásico y posteriormente tendrá otro compromiso de jerarquía con su participación en la Copa Santa Fe, por lo que la seguidilla de partidos pondrá a prueba la profundidad de su plantel.

También hubo festejos para Colón de San Justo, que logró quedarse con un triunfo que le permite seguir prendido en la pelea y sostener sus aspiraciones dentro del certamen. El conjunto sabalero busca consolidarse en la tabla y llegar de la mejor manera a la etapa decisiva.

Por su parte, Gimnasia también hizo los deberes y sumó una victoria que le permite mirar con mayor optimismo lo que viene. El conjunto mensana continúa en carrera y sabe que cada partido adquiere una importancia mayor a medida que avanza el torneo.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL – FECHA 11

Miércoles 7 de octubre

Sanjustino 90 (Lucas Musante 24) - República del Oeste 77 (Guido Baldani 21)

El Quillá 56 (Matías Manattini 15) - Gimnasia 68 (León Alfonso 20)

Colón (SJ) 64 (Agustín Barros 19) - CUST A 56 (Ulises Rodríguez 16)

Viernes 9 de octubre

21.30 Banco Provincial vs. Rivadavia Juniors

21.45 Unión (SF) vs. Alma Juniors (en República del Oeste)

21.30 Colón (SF) vs. Almagro A

ZONA A: Almagro A 19 (9-1); Rivadavia 18 (8-2); Banco 16 (6-4); CUST A y Colón (SJ) 15 (4-7); Colón (SF) 10 (0-10)

ZONA B: Sanjustino 19 (8-3); Alma Juniors 17 (7-3); Gimnasia 17 (6-5); República del Oeste 16 (5-6); Unión (SF) 15 (5-5); El Quillá 12 (1-10)

Prefederal Sanjustino Gimnasia
Noticias relacionadas
se pone en marcha la fecha 10 del torneo prefederal de la asb

Se pone en marcha la fecha 10 del Torneo Prefederal de la ASB

almagro a y alma no aflojan y siguen mandando en el prefederal

Almagro A y Alma no aflojan y siguen mandando en el Prefederal

prefederal: asoma una semana intensa con doble fecha

Prefederal: asoma una semana intensa con doble fecha

rojo entreno en estudiantes a la espera de destrabar su habilitacion

Rojo entrenó en Estudiantes a la espera de destrabar su habilitación

Lo último

¿Ventaja o presión? Colón volverá a jugar con casi todos los resultados puestos

¿Ventaja o presión? Colón volverá a jugar con casi todos los resultados puestos

Rojo entrenó en Estudiantes a la espera de destrabar su habilitación

Rojo entrenó en Estudiantes a la espera de destrabar su habilitación

Crimen de Franco Demarchi: uno de los imputados fue condenado a 29 años y el otro irá a juicio oral

Crimen de Franco Demarchi: uno de los imputados fue condenado a 29 años y el otro irá a juicio oral

Último Momento
¿Ventaja o presión? Colón volverá a jugar con casi todos los resultados puestos

¿Ventaja o presión? Colón volverá a jugar con casi todos los resultados puestos

Rojo entrenó en Estudiantes a la espera de destrabar su habilitación

Rojo entrenó en Estudiantes a la espera de destrabar su habilitación

Crimen de Franco Demarchi: uno de los imputados fue condenado a 29 años y el otro irá a juicio oral

Crimen de Franco Demarchi: uno de los imputados fue condenado a 29 años y el otro irá a juicio oral

El plan de Iván Delfino en Colón para buscar traerse todo ante Mitre

El plan de Iván Delfino en Colón para buscar traerse todo ante Mitre

Cayó por seis estafas con alquileres: estaba en libertad condicional tras cumplir una condena por homicidio

Cayó por seis estafas con alquileres: estaba en libertad condicional tras cumplir una condena por homicidio

Ovación
Colón va por el Top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

Colón va por el Top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

El momento de Giménez: busca recuperar confianza en Colón en el tramo final

El momento de Giménez: busca recuperar confianza en Colón en el tramo final

El desafío de Conmebol para Messi tras su despedida: jugar la Copa Libertadores

El desafío de Conmebol para Messi tras su despedida: jugar la Copa Libertadores

Los jugadores del medio local que aprovecharon la fecha FIFA para ganar rodaje

Los jugadores del medio local que aprovecharon la fecha FIFA para ganar rodaje

Policiales
Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe