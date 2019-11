Presentan el Seven a Side de Querandí RC

Este martes 19 de noviembre a las 18.30, se realizará la conferencia de presentación del 1° Seven de Querandí RC, que tendrá en juego la Copa Don Lobo.

El lanzamiento se llevará a cabo en Urquiza 2699, esquina Catamarca, a la cual asistirán distinstas personalidades del rugby santafesino, quienes brindará detalles de la competencia.

El primer seven de Querandí – Copa Don Lobo se disputará el próximo sábado 23 de noviembre. Concurrirán 18 equipos de primera división entre los que se destacan Córdoba Athletic (campeón del último seven de Punta del Este), La Plata y Lomas de la Unión de Rugby de Buenos Aires y el seleccionado santafesino que se prepara para el Seven de la República.

Además estarán presentes CRAI, La Salle, Santa Fe Rugby, Cha Roga, Alma Juniors y San Carlos de la Unión Santafesina. También participarán Estudiantes, Tilcara y Capibá por la Unión Entrerriana.

Durante toda la jornada del Seven a Side de Querandí, Don Lobo junto a otras firmas santafesinas servicios de food truck, patio de cervezas, barra de tragos y barbería. Una vez finalizado el torneo comenzará un gran cuarto tiempo con presencia de DJ’S y bandas en vivo que se extenderá hasta la madrugada.