El Brigadier López, la gran fortaleza de un Colón que se ilusiona

Colón no solo sigue arriba en la zona A de la Primera Nacional, sino que sostuvo su invicto en el Brigadier López, donde tiene una efectividad del 88%

Colón atraviesa un presente que entusiasma y tiene un pilar claro donde sostener su sueño: el Brigadier López . Con la goleada ante San Miguel , el Sabalero no solo se mantiene en la cima de la Zona A, sino que también reafirma su condición de candidato en la Primera Nacional.

Si bien el camino es largo y recién comienza, en Santa Fe ya se percibe una vibra distinta. El equipo transmite seguridad, responde en los momentos clave y, sobre todo, se hace fuerte en casa. Ahí está una de las grandes claves de este arranque.

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Para Colón el lema es "en casa mando yo"

Jugando en el Brigadier, el Rojinegro está invicto y muestra una efectividad del 88%. Ganó tres partidos y empató uno, sumando 10 de los 14 puntos que acumula en el torneo. Números que no pasan desapercibidos y que empiezan a marcar tendencia.

Nacho Antonio y Nacho Lago.jpg Colón, prácticamente implacable en Santa Fe. UNO Santa Fe / José Busiemi

Pero más allá de las estadísticas, hay una sensación que se repite: Colón saca un plus cuando juega ante su gente. Presiona desde el inicio, impone condiciones y convierte su estadio en un escenario incómodo para cualquiera.

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El Brigadier López ya empieza a perfilarse como ese bastión necesario en toda campaña que aspira a cosas importantes. Y si Colón logra sostener esta fortaleza, la ilusión de volver a Primera dejará de ser solo un deseo para transformarse en un objetivo cada vez más concreto.