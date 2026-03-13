Semifinales de ensueño en Indian Wells: Alcaraz y Sinner buscan la final ante Zverev y Medvedev

Las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells prometen un espectáculo de alto voltaje este sábado en California, con los favoritos Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como protagonistas , aunque Alexander Zverev y Daniil Medvedev intentarán alterar los pronósticos y colarse en la final del “Paraíso del tenis”.

El español Carlos Alcaraz, líder absoluto del circuito ATP desde 2024, llega invicto en 2026 , tras conquistar el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha. Su juego agresivo desde el fondo de la cancha y la precisión en la red lo consolidan como favorito frente a Daniil Medvedev. Medvedev, número 11 del mundo, viene en un repunte luego de un período irregular y su reciente título en Dubai le dio confianza. El historial favorece claramente a Alcaraz (6-2), incluyendo las últimas cuatro victorias consecutivas , por lo que el ruso deberá desplegar su mejor nivel táctico y físico para soñar con la final.

Sinner vs. Zverev: la otra semifinal

En la otra llave, Jannik Sinner buscará prolongar su racha ante Alexander Zverev, al que derrotó en sus últimos cinco enfrentamientos. A pesar de un 2026 irregular, con semis en Australia y cuartos en Dubai, el italiano confía en su potencia de saque y en la solidez de su derecha como armas para superar al alemán. Zverev, por su parte, llega motivado tras alcanzar las semifinales en Australia, aunque su irregularidad en los torneos posteriores lo obliga a mejorar la consistencia de su juego. Su capacidad para generar puntos con saque potente y acelerar el juego será clave para intentar revertir la historia ante Sinner.

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Una jornada para disfrutar

Las semifinales de Indian Wells prometen enfrentamientos de alto nivel, con estrategias de fondo de cancha, saques potentes y golpes definitivos en momentos clave. Alcaraz y Sinner parten como favoritos, pero Zverev y Medvedev tienen los argumentos y la experiencia para forzar sorpresas y dejar abierta la definición del título. Este sábado, los amantes del tenis podrán disfrutar de un espectáculo de precisión, resistencia y táctica que define a los grandes del circuito en el inicio de la temporada 2026.