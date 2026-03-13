Uno Santa Fe | Ovación | Carlos Alcaraz

Semifinales de ensueño en Indian Wells: Alcaraz y Sinner buscan la final ante Zverev y Medvedev

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner encabezan las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, mientras Zverev y Medvedev llegan con hambre de sorpresa.

Ovación

Por Ovación

13 de marzo 2026 · 11:26hs
Semifinales de ensueño en Indian Wells: Alcaraz y Sinner buscan la final ante Zverev y Medvedev

Las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells prometen un espectáculo de alto voltaje este sábado en California, con los favoritos Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como protagonistas, aunque Alexander Zverev y Daniil Medvedev intentarán alterar los pronósticos y colarse en la final del “Paraíso del tenis”.

Alcaraz vs. Medvedev: duelo de potencias

El español Carlos Alcaraz, líder absoluto del circuito ATP desde 2024, llega invicto en 2026, tras conquistar el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha. Su juego agresivo desde el fondo de la cancha y la precisión en la red lo consolidan como favorito frente a Daniil Medvedev. Medvedev, número 11 del mundo, viene en un repunte luego de un período irregular y su reciente título en Dubai le dio confianza. El historial favorece claramente a Alcaraz (6-2), incluyendo las últimas cuatro victorias consecutivas, por lo que el ruso deberá desplegar su mejor nivel táctico y físico para soñar con la final.

Sinner vs. Zverev: la otra semifinal

En la otra llave, Jannik Sinner buscará prolongar su racha ante Alexander Zverev, al que derrotó en sus últimos cinco enfrentamientos. A pesar de un 2026 irregular, con semis en Australia y cuartos en Dubai, el italiano confía en su potencia de saque y en la solidez de su derecha como armas para superar al alemán. Zverev, por su parte, llega motivado tras alcanzar las semifinales en Australia, aunque su irregularidad en los torneos posteriores lo obliga a mejorar la consistencia de su juego. Su capacidad para generar puntos con saque potente y acelerar el juego será clave para intentar revertir la historia ante Sinner.

LEER MÁS: Sebastián Báez perdió con Medvedev y ya no quedan argentinos en Indian Wells

Una jornada para disfrutar

Las semifinales de Indian Wells prometen enfrentamientos de alto nivel, con estrategias de fondo de cancha, saques potentes y golpes definitivos en momentos clave. Alcaraz y Sinner parten como favoritos, pero Zverev y Medvedev tienen los argumentos y la experiencia para forzar sorpresas y dejar abierta la definición del título. Este sábado, los amantes del tenis podrán disfrutar de un espectáculo de precisión, resistencia y táctica que define a los grandes del circuito en el inicio de la temporada 2026.

Carlos Alcaraz Medvedev Jannik Sinner Alexander Zverev Masters 1000
Noticias relacionadas
formula 1 retiraria los grandes premios de barein y arabia saudita

Fórmula 1 retiraría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

armand duplantis volvio a superar el record mundial absoluto de salto con garrocha

Armand Duplantis volvió a superar el récord mundial absoluto de salto con garrocha

Los Pumas 7s disputarán en Nueva York la última etapa regular del circuito de juego reducido.

Los Pumas 7's afrontarán la última etapa del circuito de Seven en Nueva York

Nicolás Tobar y Luciano Farías junto a su entrenador Walter Zocola del Olimboxing de Santa Fe.

Todo listo para una interesante cartelera de boxeo amateur en Esperanza

Lo último

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Último Momento
Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Fórmula 1 retiraría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

Fórmula 1 retiraría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

Armand Duplantis volvió a superar el récord mundial absoluto de salto con garrocha

Armand Duplantis volvió a superar el récord mundial absoluto de salto con garrocha

Ovación
Anselmi se rindió ante los hinchas de Colón: Son algo impresionante

Anselmi se rindió ante los hinchas de Colón: "Son algo impresionante"

Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado

El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: "La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado"

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe